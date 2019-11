JinjjaChicken, Menikmati Sajian Ayam Utuh Ala Kuliner Korea

TRIBUN-MEDAN.com-Salah satu negara yang terkenal akan makanannya adalah Korea. Makanan khas Korea juga sering menjadi buruan para pecinta kuliner.

Di kota Medan, tepatnya di JinjjaChicken yang berlokasi di Jalan Cut Mutia No 1, Anda dapat menikmati beragam hidangan khas Korea.

Direktur Jinjja Chicken Medan, Jocelyn mengatakan berbagai menu makanan khas Korea ada di Jinjja Chicken ini, kurang lebih tersedia 20 jenis menu makanan khas Korea, beberapa diantaranya adalah Jinjja Chicken wings, drumstik, whole chicken, chicken burger dan fries. Selain itu ada juga teokbokki, tofu salad, mandu, beef atau chicken bibimbap, kimchi jjingae.

"Menu yang kita unggulkan itu ayam goreng khas Korea. Konsumen paling banyak memesan Jinjja Chicken wings dan whole chicken," kata Jocelyn.

Dijelaskannya, whole chicken merupakan ayam utuh yang dimasak dengan tepung racikan spesial. Ia mengaku whole chicken ini terinspirasi dari Restoran Korea yang selalu menyajikan ayam utuh.

"Di restoran lain belum ada whole chicken. Inspirasi whole chicken itu dari Restoran Korea yang selalu menyajikan ayam utuh. Cara memasaknya ayam ditepungi dulu sebelum digoreng, tepungnya kami racik sendiri, khusus yang whole chicken ini rasanya bakal beda sama yang chicken wings soalnya tepungnya juga beda," ucapnya.

Ayam yang sudah digoreng, kemudian akan dioleskan saos pilihan dengan varian rasa pedas atau asin.

Selain itu kata Jocelyn, ada juga menu favorite lainnya yakni Bibimbap yang merupakan nasi yang dicampur dengan berbagai lauk pauk dan sayuran. Yang membuatnya menjadi khas Korea adalah sambalnya. Bibimbap paling enak disantap saat masih panas.

"Bibimbap itu nasi yang dicampur campur sama sayur sudah terkenal banget. Untuk konsumen yang ingin makanan yang lebih sehat, kita juga menyediakan salad," tambahnya.

Ia mengatakan untuk minuman yang paling diunggulkan di Jinjja Chicken ini adalah Yuzu yang merupakan minuman jeruk Korea. Minuman Yuzu ini pun yang paling sering dipesan oleh konsumen.