LIGA INGGRIS Jelang Manchester City vs Chelsea, Arsenal vs Southampton, Sheffield United vs MU

T R I B U N-MEDAN.com- LIGA INGGRIS Jelang Manchester City vs Chelsea, Arsenal vs Southampton, Sheffield United vs MU.

Frank Lampard tidak percaya Manchester City telah mengalami penurunan kualitas dari musim lalu.

Namun ia menegaskan bahwa perburuan gelar Liga Premier Inggris Chelsea tidak akan berakhir jika mereka kalah pada Sabtu malam ini dari juara bertahan.

"Saya kira tidak. Di Liga Premier, biasa mengatakan mereka telah kehilangan tiga pertandingan sehingga mereka tidak sekuat tahun lalu. Tapi saya masih melihat mereka sama. Apa yang mereka miliki dan apa yang bisa mereka lakukan,” kata Lampard pada konferensi pers.

The Blues duduk di posisi ketiga, satu tempat dan satu poin di atas The Citizens dan bertandang ke Stadion Etihad dengan rekor gemilang enam kemenangan berturut-turut di Liga Premier.

Sedangkan City kalah 3-1 dari para pemimpin klasemen sementara Liverpool sebelum jeda internasional, dan mencatatkan kekalahan mereka untuk ketiga kalinya.

"Saya telah menyaksikan banyak dari mereka dalam jeda internasional. Mereka mengalami masalah cedera di lini belakang, tetapi mereka tim yang hebat. Level mereka dan Liverpool selama beberapa musim terakhir, sangat luar biasa untuk ditonton.

Lampard, yang bermain untuk City selama setengah musim 2014-15, masih percaya dengan apa yang telah dibangun Guardiola selama menukangi City.