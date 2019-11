Lima Idol Kpop Ini Semakin Bersinar dan Mempesona Selesaikan Wajib Militer

TRIBUN-MEDAN.com- Beberapa Idol Kpop baru saja menyelesaikan wajib militernya dan telah kembali berakting.

Namun ada banyak hal yang ditunjukkan pada Idol Kpop tersebut dan penampilan mereka saat berakting tidak seperti biasa.

Banyak penggemar yang benar-benar terpukau dengan penampilan para Idol Kpop tersebut karena semakin bersinar.

Siapa sajakah mereka?

1. Kang Ha Neul

Kang Ha Neul kembali ke industri hiburan dengan drama When the Camelia Blooms.

Berperan sebagai Hwang Yong Shik, seorang polisi yang cinta mati dengan Dong Baek (Gong Hyo Jin).

Drama ini juga kabarnya meraih rating tertinggi sepanjang tahun untuk kategori miniseri.

Dan Kang Ha Neul yang resmi keluar wamil mei 2019 itu juga dikabarkan sedang mempertimbangkan peran lainnya dalam waktu dekat.

2. Kyuhyun Super Junior

Selesai wajib militer Mei lalu, anggota terakhir Super Junior yang melaksanakan wamil ini juga kembali ke kesibukannya di dunia ragam hiburan.

Sederet acara sudah lama menantinya, seperti Kang's Kitchen 3, New Journey to the West, Salty Tour, dan comeback Super Junior.

Selain itu proyek lainnya adalah musikal, yang sekaligus menjadi penanda kembalinya dia setelah vakum selama empat tahun.

3. G-Dragon BigBang

Kurang dari dua minggu setelah selesai wajib militer Oktober lalu, Nike mengumumkan kolaborasi mereka dengan G-Dragon.

Kolaborasi terbatas sepatu Nike dengan Peace Minus One itu bahkan membuat Nike harus membuat lagi dan menjual kembali dari jumlah yang sudah ditentukan sebelumnya.

Padahal, sepatu itu baru resmi dirilis secara global pada 23 November 2019. Kolaborasi ini sukses menghasilkan 10 juta won atau sekitar Rp 121juta.

4. Ji Chang Wook

Aktor tampan ini kembali dari wajib militer dan langsung melelehkan hati penggemar lewat drama "Melting Me Softly."

Dalam drama ini, Ji Chang Wook berperan sebagai produser acara variety yang berpartisipasi untuk mencoba dibekukan selama 24 jam, tapi dia justru bangun 20 tahun kemudian.

5. Kim Soo Hyun

Meski bukan kembali secara resmi, Kim Soo Hyun muncul pertama kali usai wajib militer sebagai cameo dalam drama Hotel Del Luna.

Dan biarpun hanya muncul sekejap, penampilan Kim Soo Hyun memicu pertanyaan akan adanya kemungkinan sekuel drama populer ini.

Belum lama ini, Kim Soo Hyun juga sedang membahas untuk membintangi drama pertamanya, dimana dia berperan sebagai pekerja kesehatan di bangsal psikiatris.

Dia dianugerahi tubuh yang indah, pintar, kemampuan memberi simpati pada orang lain, sabar dan stamina.(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Selesai Wamil, 5 Selebriti Korea Ini Langsung Buat Gebrakan",