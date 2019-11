LIVE RCTI: Link Live Streaming Torino vs Inter Milan, Siaran Langsung Liga Italia Kick-off 02.15 WIB

T R I B U N-MEDAN.com - LIVE RCTI: Link Live Streaming Torino vs Inter Milan, Siaran Langsung Liga Italia Kick-off 02.15 WIB

Laga bigmatch antara AC Milan vs Napoli akan meramaikan pekan ke-13 Serie A, kasta teratas Liga Italia.

Laga AC Milan vs Napoli akan berlangsung di Stadion San Siro, Sabtu (23/11/2019) atau Minggu dini hari WIB.

Selanjutnya siaran langsung dan Live Streaming Torino vs Inter Milan akan dimulai pada pukul 02.15 WIB seperti kutip dari instagram RCTI.

Link Live Streaming Torino vs Inter Milan di Liga Italia malam ini nanti bisa diakses via tautan live streaming tv online yang disediakan via beinsports.com, RCTI + dan vidio.com premier (berbayar).

Jelang laga Torino vs Inter Milan, tim tamu tak akan diperkuat pemain bek sayap asal Ghana, Kwadmo Asamoah.

Pemain berusia 30 tahun itu mengalami cedera lutut dan tengah menjalani perawatan sejak awal November. Ia harus kehilangan 4 pertandingan.

Asamoah masih berupaya keras mengembalikan kebugaran dan kesehatannya. Corriere dello Sport melaporkan bahwa pelatih Antonio Conte tidak akan membawa Asaomah, Stefano Sensi, dan Roberto Gagliardini ke Torino.