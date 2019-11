Rossa dan Boy William Ikut Berkomentar Diunggah Video Berbahasa Indonesia Siwon Super Junior

TRIBUN-MEDAN.com- Idol Kpop, Choi Siwon membuat penggemar heboh setelah ia mengunggah video berbahasa Indonesia di akun Instagram-nya.

Member dari Super Junior ini dalam unggahan video singkat di akun @siwonchoi itu menyapa penggemar di Indonesia dengan mempraktekkan kemampuannya berbahasa Indonesia.

"Tolong berikan banyak cinta dan dukungan untuk Mie Sedaap yaa! Kita akan ketemu lagi secepatnya," ujar Siwon di video singkat.

Selain itu, aktor tampan kelahiran 1986 ini juga bertanya pada follower-nya, "How is my Indonesian pronounciation?"

Berbagai komentar membanjiri unggahan Duta UNICEP Asia Pasifik tersebut beberapa jam lalu itu.

Menariknya, di antara lebih dari 30.000 komentar, muncul nama-nama kondang.

Selain rekannya di Super Junior Lee Donghae, ada pula Rossa dan Boy William.

"Bagus," tulis Rossa lewat akun @itsrossa910 disertai emoji tersenyum dan mata cinta serta simbol hati. Sementara Boy William, yang selama ini sering disebut mirip Siwon memberi komentar lucu.

"Maaf guys, bahasa Indonesiaku kurang lancar..maklumin ya," tulis pemilik akun @boywilliam17 itu.

Tak mau kalah, penggemar Siwon di Indonesia ikut tergelitik untuk membalas unggahan Siwon dengan komentar-komentar lucu.

"Tinggal kamu hapalin ijab kabul abis itu ayo kita ke KUA," tulis akun @shintyayaya1.

"Tolong jelasin, ini sebenarnya orang Indonesia apa Korea sih?? fasih banget ngomong bahasa Indonesianya, makin cinta deh," tulis akun @real__natan15.(*)

