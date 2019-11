Gratis Kopi dan Teh di Kafe Ulos Medan untuk Peringati Hari Guru

Public Relation Officer Santika Premiere Dyandra Hotel & Convention Medan, Nivi di Santika Premiere Dyandra Hotel & Convention Medan. My Value merupakan aplikasi yang dikeluarkan oleh Kompas Gramedia pada ios atau android sebagai member digital untuk seluruh pengunjung unit Kompas Gramedia Group.

TRIBUN-MEDAN.com - Bertepatan dengan tanggal 25 November, Hari Guru Nasional, Santika Premiere Dyandra Hotel and Covention Medan memberi gratis kopi dan teh di Kafe Ulos Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis Medan.

Peringatan ini bentuk apresiasi atas jasa guru dalam mendidik dan membantu membangun generasi selanjutnya untuk menjadi pemimpin bangsa.

Public Relation Officer Santika Premiere Dyandra Hotel & Convention Medan, Nivi mengatakan pihaknya konsisten membuat promo setiap hari besar nasional dan internasional.

"Di setiap hari-hari besar nasional maupun internasional, kami selalu kasih free coffee atau teh di Kafe Ulos dari jam 12 siang sampai jam 6 sore," ucap Nivi.

Menurut Nivi, syarat dan ketentuan mendapatkan kopi dan teh gratis ini dengan hanya mem-follow account Instagram Hotel Santika (@Santikapremieredyandramedan).

Selain itu, kata Nivi, pihaknya juga berpartisipasi dalam memeriahkan acara Jalan Yahuud yang digelar Tribun Medan Bersama GPU, Minggu, (24/11/2019). Mereka sibuk dengan mempromosikan aplikasi My Value.

"My Value merupakan aplikasi yang dikeluarkan oleh Kompas Gramedia pada ios atau android sebagai member digital untuk seluruh pengunjung unit Kompas Gramedia Group. Dengan registrasi saja di My Value, otomatis menjadi member Kompas Gramedia. Nah, member ini berfungsi untuk mengumpulkan poin member pada setiap pembelian di outlet Kompas Gramedia Group, terus bisa redeem point untuk dapatin voucher potongan juga," ucapnya.

Ia mengatakan dalam Jalan Yahuud tersebut, pihaknya juga bagi-bagi kopi, teh dan roti gratis buat para pengunjung booth Hotel Santika yang mau melakukan registrasi My Value, dan sudah terkumpul lebih kurang 100 akun yang registrasi.

"Jadi kemarin antusiasme masyarakat ternyata tinggi banget sama aplikasi ini, karena mereka tahu juga bahwa ini sudah bentuk member di seluruh unit Santika. Banyak promo-promo dari Hotel Santika yang sudah tayang di My Value. Jadi yang sudah registrasi bisa langsung menggunakan promo ini," ungkapnya.

Pengguna hanya menyiapkan data diri berupa nama, no. handphone (hp) dan email, kemudian download aplikasinya di playstore maupun appstore. Selanjutnya, sign up, sehingga menjadi new account dari My Value.

"Tentunya dengan mengisi data diri nama lengkap, alamat, no.hp dan email. Nanti akan ada email verification dari My Value untuk aktivasi account. Tinggal klik link dari email tersebut. Account teman-teman di My Value sudah terverifikasi dan sudah bisa digunakan untuk setiap pembelian kamar di seluruh Hotel Santika dan juga sudah bisa mendapatkan poin disetiap pembelian di toko buku Gramedia. Setiap pembelian itu akan dapat poin yang nantinya poin ini bisa di redeem untuk belanja kedepannya atau ambil voucher potongan," jelas Nivi.

