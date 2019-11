Nikita Mirzani Cium Pebalap MotoGP Lorenzo, Punya Hubungan Spesialkah?

TRIBUN-MEDAN.com- Artis peran Nikita Mirzani menganggap fotonya yang mencium pipi pebalap MotoGP asal Spanyol, Jorge Lorenzo, adalah hal yang lumrah.

Hal itu ia sampaikan saat ditemui di Direktorat Kriminal Khusus, Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (25/11/2019).

"Enggak, biasa kalau bule cium gitu biasa. Makanya, Niki cinta sama bule karena gitu biasa cium, cipok biasa," katanya.

Perempuan berusia 33 tahun itu mengatakan, hubungannya dengan Lorenzo bukanlah hal yang spesial.

"Enggak, gue kan kalau berteman sama siapa aja. Sama pebalap, lawyer, ya kan mau siapa aja gue temenin," ujarnya.

Sampai saat ini, dirinya mengaku masih berkomunikasi dengan Lorenzo.

"Masih (komunikasi), alhamdulillah masih. Iya (tanya kabar), 'Good morning gitu', 'How are you', 'I'm fine'. Gitu-gitu aja, basic ajalah," kata Nikita.

Selain itu, dalam waktu dekat ini, ibu tiga anak itu akan bertemu Lorenzo di Bali.

"Dia ternyata pulangnya diundur, katanya dia cinta sama Asia. Jadi nanti Sabtu atau enggak Jumat, Niki ke Bali atas permintaan beliau," ucap Niki.

Sebelumnya, Nikita Mirzani membagikan foto yang tengah mencium pipi Jorge Lorenzo.

Tak tanggung-tanggung, Nikita Mirzani memajang dua foto sekaligus. Dilihat dari raut mukanya, Lorenzo tampak tersenyum saat mendapat kecupan dari Nikita.(*)

