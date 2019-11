INI Klarifikasi Agnez Mo, Tegaskan Tetap Menjunjung Bhinneka Tunggal Ika #IndonesiaMewakili

Berikut Sindiran Menohok Hotman Paris pada Seseorang yang Mengaku tak Memiliki Darah Indonesia.

Hotman Paris sebut Tak Malu Mengakui Darah Indonesia dan Batak Tembak Langsung.

Sindiran Keras Hotman Paris Itu Diduga Terkait Heboh Darah Agnez Mo saat Diwawancarai Media Luar Negeri.

Selanjutnya Baca Penjelasan dan Klarifikasi Agnez Mo.

TRIBUN-MEDAN.com - Pengacara kondang Hotman Paris merasa geram saat menanggapi kehebohan wawancara artis Agnez Mo dengan media asing, yang menyebutkan tak punya darah Indonesia.

Dengan nada keras, Hotman Paris pun memberikan sindirin menohok terhadap pernyataan mantan penyanyi cilik tersebut.

Melalui laman media sosialnya yang sudah terverifikasi, pengacara tajir melintir itu tampak heran ketika mendengar ada seseorang yang berucap bahwa ia tidak memiliki darah Indonesia.

Meski tak menyebut nama Agnez Mo, kegeraman Hotman Paris itu diduga ia tujukan untuk sang penyanyi.

"I actually don't have Indonesian blood, what ? I actually don't have Indonesian blood, what ? (Aku sebenarnya tak punya darah Indonesia, apa ?)," ucap Hotman Paris yang sampai dua kali mengulang ucapan tersebut, Selasa (26/11/2019).