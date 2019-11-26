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LIGA CHAMPIONS - Manchester City vs Shakhtar Donetsk, Sergio Aguero dan 3 Pilar Lainnya Urung Main
Laga Manchester City vs Shakhtar Donetsk merupakan pertandingan lanjutan matchday ke-5 grup C, Liga Champions.
LIGA CHAMPIONS - Manchester City vs Shakhtar Donetsk, Sergio Aguero dan 3 Pilar Lainnya Urung Main
Laga Manchester City vs Shakhtar Donetsk merupakan pertandingan lanjutan matchday ke-5 grup C, Liga Champions.
TRIBUN-MEDAN.com - Juru taktik Manchester City, Pep Guardiola menjelaskan bahwa beberapa pilar andalannya absen saat melawan Shakhtar Donetsk.
Laga Manchester City vs Shakhtar Donetsk merupakan pertandingan lanjutan matchday ke-5 grup C, Liga Champions.
Pertandingan Manchester City vs Shakhtar Donetsk akan digelar di Stadion Etihad, Rabu (27/11/2019).
Dikutip TribunWow.com dari bbc.com, jelang melawan Shakhtar Donetsk, tuan rumah Manchester City mendapatkan kabar buruk.
Manchester City harus tampil tidak dengan kekuatan penuh saat mengahdapi Shakhtar Donetsk.
Beberapa pilar utama Manchester City harus absen karena diterpa badai cedera.
Pemain Manchester City yang di maksud adalah Sergio Aguero, Aymeric Laporte, Leroy Sane, Oleksandr Zinchenko.
Menanggapi hal tersebut Pep Guardiola tak bisa memungkiri badai cedera yang dialami Manchester City.
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