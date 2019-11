Maia Estianty Kena Tegur Netizen Gara-gara Bahasa Inggrisnya, Ini Penyebabnya

TRIBUN-MEDAN.com- Krisdayanti dan Raul Lemos yang baru-baru ini pamer kemesraan dengan sang suami ketika berada di dalam kabin pesawat di akun Instagram pribadinya @krisdayantilemos.

Dalam potretnya Krisdayanti tampak menggenggam erat tangan Raul Lemos seraya tersenyum semringah.

Tak kalah manis, tatapan penuh cinta pun dilayangkan Raul Lemos kepada sang istri.

Bersamaan dengan postingannya itu, Krisdayanti turut menuliskan sebuah pesan cinta yang khusus ia tujukan kepada Raul Lemos.

“Love is in the air. Thankful amor for caring so deeply (Cinta di mana-mana. Terima kasih cintaku atas perhatiannya yang begitu dalam)," tulisnya seraya menyematkan akun sang suami @raullemos06.

Usut punya usut, Krisdayanti dan Raul Lemos rupanya tengah bertolak ke Frankfurt, Jerman.

Ini terungkap dari Insta story @krisdayantilemos yang diunggahnya pada Senin (25/11/2019).

Sembari membagikan potretnya ketika melakukan panggilan video dengan putrinya, Amora Lemos, Krisdayanti menyematkan lokasi tempatnya berada kala itu, yakni Frankfurt Terminal 1, Lufthansa.

Sontak saja, potret mesra Krisdayanti dan Raul Lemos dalam pesawat ini berhasil membuat para netizen baper hingga membanjiri kolom komentar dengan doa.