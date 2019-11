Sebelum Tampil di American Music Awards 2019, Selena Gomes Alami Serangan Panik

TRIBUN-MEDAN.com- Penyanyi Selena Gomez rupanya tampil di American Music Awards 2019.

Pada Minggu (24/11/2019) malam, penyanyi berusia 27 tahun itu naik panggung untuk membuka acara penghargaan dengan lagu-lagu hit terbarunya, "Lose You to Love Me" dan "Look at Her Now".

• Bella Hadid Hapus Post Instagram Setelah Dikomentari Selena Gomez

Selama penampilannya dari dua lagu yang keduanya tentang move on dari patah hati, Gomez kadang-kadang terlihat diliputi emosi, memicu sedikit kekhawatiran dari para penggemar di media sosial.

Warganet bahkan mulai berspekulasi bahwa Gomez telah mengalami serangan panik sebelum tampil di panggung AMA yang berlangsung di Microsoft Theater.

Sekarang, sebuah sumber secara eksklusif memberi tahu E! News bahwa kekhawatiran penggemar Selena Gomez itu benar.

• Jangan seperti Selena Gomez Pernah Kena Penyakit Lupus, Sebaiknya Konsumsi Ragam Makanan Ini

"Selena benar-benar mengalami kecemasan dan serangan panik sebelum dia tampil, dia memberi banyak tekanan pada dirinya sendiri," ucap sumber itu.

Salah satunya "Lose You to Love Me", tentang merenungkan hubungan yang menyebabkan rasa sakit dan bagaimana harus belajar untuk mencintai dirinya sendiri setelah kehilangan orang itu.

Seperti yang diketahui oleh para penggemar, Gomez yang telah berjuang keras dalam beberapa tahun terakhir termasuk dengan kesehatannya, merujuk hubungan sebelumnya dengan Justin Bieber dalam lirik lagu tersebut, yang ditulisnya lebih dari setahun yang lalu.

• Maria Selena Seksi Habis saat Berolahraga, Lihat 7 Foto-fotonya yang Bikin Gerr!

Sementara untuk lagu "Look at Her Now", Gomez memberi para penggemarnya pembaruan tentang di mana dia hari ini, membuat semua orang tahu situasinya membuatnya menjadi "lebih seperti wanita".(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Selena Gomez Rupanya Alami Serangan Panik Sebelum Tampil di AMA 2019