Sindiran Menohok Hotman Paris Terkait Heboh Darah Agnez Mo, Tak Malu Akui Batak Tembak Langsung

TRIBUN-MEDAN.com - Pengacara kondang Hotman Paris merasa geram saat menanggapi kehebohan wawancara artis Agnez Mo dengan media asing, yang menyebutkan tak punya darah Indonesia.

Dengan nada keras, Hotman Paris pun memberikan sindirin menohok terhadap pernyataan mantan penyanyi cilik tersebut.

Melalui laman media sosialnya yang sudah terverifikasi, pengacara tajir melintir itu tampak heran ketika mendengar ada seseorang yang berucap bahwa ia tidak memiliki darah Indonesia.

Meski tak menyebut nama Agnez Mo, kegeraman Hotman Paris itu diduga ia tujukan untuk sang penyanyi.

"I actually don't have Indonesian blood, what ? I actually don't have Indonesian blood, what ? (Aku sebenarnya tak punya darah Indonesia, apa ?)," ucap Hotman Paris yang sampai dua kali mengulang ucapan tersebut, Selasa (26/11/2019).

Tak sampai di situ, Hotman Paris melanjutkan komentarnya dengan nada gusar.

Hotman Paris membandingkan dirinya dengan seseorang yang disinyalir adalah Agnez Mo.

Diakui Hotman Paris, meski ia telah berhadapan dengan banyak orang di dunia, dirinya tetap mengaku berasal dari Indonesia.

Dalam pengakuannya itu, Hotman Paris juga dengan bangga berujar bahwa ia berasal dari Batak.