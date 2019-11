Berita Foto: GrabKitchen Dukung Pertumbuhan Perekonomian Pelaku Usaha Kuliner di Medan

TRIBUN MEDAN/DANIL SIREGAR Head of Marketing GrabFood and New Business Grab Indonesia Ichmeralda Rachman (kiri) berbincang bersama Head of GrabKitchen Sai Alluri, City Manager of Medan Ken Pratama dan Perwakilan mitra merchant GrabKitchen di acara Peresmian GrabKitchen di Medan, Rabu (27/11/2019). Kehadiran GrabKitchen di Medan diharapkan dapat menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan perekonomian pelaku usaha kuliner.

TRIBUN MEDAN/DANIL SIREGAR Head of Marketing GrabFood and New Business Grab Indonesia Ichmeralda Rachman (kiri) berbincang bersama Perwakilan mitra merchant GrabKitchen di acara Peresmian GrabKitchen di Medan, Rabu (27/11/2019). Kehadiran GrabKitchen di Medan diharapkan dapat menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan perekonomian pelaku usaha kuliner.

TRIBUN MEDAN/DANIL SIREGAR Head of Marketing GrabFood and New Business Grab Indonesia Ichmeralda Rachman (kiri) berbincang bersama Head of GrabKitchen Sai Alluri, City Manager of Medan Ken Pratama dan Perwakilan mitra merchant GrabKitchen di acara Peresmian GrabKitchen di Medan, Rabu (27/11/2019). Kehadiran GrabKitchen di Medan diharapkan dapat menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan perekonomian pelaku usaha kuliner.