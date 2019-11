SIARAN LANGSUNG HARI INI: Borneo FC vs Persela, PSIS Semarang vs PSM Makassar Live Liga 1

T R I B U N-MEDAN.com - SIARAN LANGSUNG HARI INI: Borneo FC vs Persela, PSIS Semarang vs PSM Makassar Live Liga 1.

Hari pertama Liga 1 2019 pekan ke-29 menyajikan lima laga sekaligus pada Rabu (27/11/2019).

Tiga laga pertama berlangsung pada sore hari, tepatnya pukul 15.30 WIB.

Sedangkan dua sisanya pada pukul 18.30 WIB.

Tiga pertandingan yang mengawali Liga 1 2019 pekan ke-29 di antaranya Bhayangkara FC vs Arema FC, Perseru Badak Lampung vs Madura United, dan Kalteng Putra vs PS Tira Persikabo.

Duel Bhayangkara FC vs Arema FC disiarkan oleh kanal televisi swasta, Indosiar.

Sementara dua laga lain pada pukul 15.30 WIB dapat disaksikan melalui video live streaming Liga 1.

Setelah tiga laga tersebut, bakal dilanjutkan dua pertandingan lainnya yakni Borneo FC vs Persela Lamongan dan PSIS Semarang vs PSM Makassar.

Pertandingan yang terakhir disebut rencananya bakal disiarkan langsung oleh Indosiar.