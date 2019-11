ASEANMEET Malaysia 2019, Wisata Kesehatan jadi Andalan dan Agenda Nasional Malaysia

TRIBUN-MEDAN.com-Wisata Kesehatan akan menjadi salah satu andalan pariwisata dan agenda nasional Malaysia di 2020 mendatang. Hal ini diungkapkan Yazmin Nik Azman, Chief Commercial Officer, Malaysia Healthcare Travel Council (MHTC) saat memberikan presentasi di acara ASEANMEET Malaysia 2019 yang digelar di Hatten Hotel, Malaka, Malaysia, Senin (18/11).

Ia menjelaskan bahwa pertumbuhan wisatawan yang berkunjung ke Malaysia untuk kesehatan meningkat dari tahun 2011 sebanyak 643.000 orang menjadi 1.216.000 orang di tahun 2018.

"Pendapatan dari sektor ini mencapai 1,5 Milyar RM (Ringgit Malaysia) dan diharapkan bisa menembus 2 Milyar RM di 2020. Bahkan Malaysia mendapat peringkat satu sebagai tujuan wisata kesehatan 2018 (Top Medical Tourism Destination) berdasarkan data International Medical Travel Journal (IMTJ) research, LaingBuisson's Medical Travel and Tourism Global Market," ujarnya.

Beberapa penghargaan juga telah diraih yaitu International Medical Travel Journal (IMTJ) sebagai "Destination of the Year 2015-2017", "Health and Medical Tourism Cluster of the Year 2017-2018", International Living's Top Asian Country to Retire 2018-2019, International Living's Annual Global Retirement Index kategori "Best Country for Healthcare 2015-2017 and 2019", Asia Pacific Healthcare and Medical Tourism Award 2017-2019, World's Best Hospital for Medical Tourists by Medical Travel Quality Alliance (MTQUA).

Yazmin juga mengatakan untuk mendukung wisata kesehatan ini, maka Malaysia Healthcare Travel Council (MHTC) mencanangkan program "Malaysia Year of Healthcare Travel 2020 (MyHT 2020)".

"Ini merupakan program pertama kalinya bagi Malaysia dalam kampanye kesehatan yang sejalan dengan program "Visit Malaysia 2020". Program satu tahun ini bertujuan untuk menginformasikan betapa pentingnya kesehatan yang baik melalui pengobatan dan layanan kesehatan.

Kampanye "MyHT 2020" juga mengajak setiap orang untuk hidup sehat dan merasakan layanan kesehatan dan pengobatan di Malaysia sekaligus menikmati atraksi wisatanya. Jadi setiap orang yang berkunjung ke Malaysia untuk pengobatan dan kesehatan, maka kita akan layani sejak tiba di bandara hingga kembali lagi ke negara asalnya" ungkapnya. (*)