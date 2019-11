BRI Target Salurkan 80 Persen Kredit ke UMKM, Sihar Sitorus Minta Berdampak Pada Perekonomian Sumut

TRIBUN-MEDAN.com - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (KOMPAS100:BBRI) menargetkan 80 persen portofolio pinjaman perseroan di tahun 2022 disalurkan ke UMKM.

Adapun realisasi hingga akhir kuartal III-2019, BRI telah menyalurkan kredit Rp 903,14 triliun dengan 77,6 persen di antaranya merupakan kredit UMKM.

Sunarso menjelaskan, perseroan saat ini tengah melakukan transformasi agar terus menjaga dominasi di segmen UMKM.

Hal tersebut dapat dicapai dengan digitalisasi layanan perbankan sehingga semua akan menjadi lebih cepat dan efisien.

“Dengan go smaller, go shorter, go faster, Bank BRI akan mampu menyasar segmen yang lebih kecil, dengan proses yang lebih cepat dan efisien dengan adanya digitalisasi,” urai Sunarso seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (28/11/2019).

Sunarso memaparkan digitalisasi yang dilakukan BRI berupa digitalisasi bisnis proses serta mendigitalkan untuk menemukan model bisnis baru yang dapat menciptakan value dan sebagai sumber pendapatan baru.

Untuk merealisasi digitalisasi dalam penyaluran kredit UMKM, BRI pun menyediakan aplikasi BRISPOT.

BRISPOT merupakan aplikasi khusus untuk memproses pinjaman mikro yang menyederhanakan, mengotomasi dan mendigitasi proses pengajuan hingga pencairan pinjaman melalui smartphone.

Saat ini BRISPOT telah digunakan oleh 98 persen dari tenaga pemasar mikro BRI di seluruh Indonesia.