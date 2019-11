Kurangi Kualitas Bangunan Jembatan Madina Senilai Rp 648 Juta, Dua Terdakwa Duduk di Kursi Pesakitan

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Dua terdakwa korupsi Pembangunan Jembatan Batahan-Kubangan Madina Senilai Rp 648 juta dimulai di Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (28/11/2019).

Keduanya terdakwa adalah Abdullah Abu Bakar Lanri ST (36) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas PUPR Madina dan rekanan Darma Effendi Pulungan (45) selaku Pelaksana Pekerjaan pembangunan Jembatan Batahan-Kubangan Tompek Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2017.

Kedua terdakwa tampak mengenakan kompak mengenakan kemeja putih lengan pendek khas pegawai PUPR.

Dalam sidang perdana yang beragendakan pembacaan dakwaan yang dimotori langsung oleh Kepala Cabang Kejari (Kacabjari) Madina sebagai Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ardiansyah.

Ia menyebutkan terungkapnya kasus korupsi ini bermula dari laporan masyarakat pada Agustus 2018 lalu.

Kemudian Kecabjari Madina melakukan penyelidikan hingga akhirnya ditemukan tindak pidana pada pembangunan jembatan tersebut.

Dalam proses penyidikan kemudian ditetapkan dua tersangka yakni Abdullah Abu Bakar Lanri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Madina dan Darma Efendi Pulungan selaku Pelaksana Pekerjaan pembangunan jembatan tersebut.

"Bahwa pada tahun 2017 Dinas PUPR Madina melaksanakan kegiatan pembangunan Jembatan Batahan-Kubangan Tompek yang bersumber dari APBD Dinas PUPR Tahun Anggaran 2017 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp 1.700.000.000," ungkapnya dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Jarihat Simarmata.

Lebih lanjut Ardiansyah menyebutkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli diketahui bahwa terdakwa Darma Efendi telah mengurangi kualitas maupun kuantitas mutu pekerjaan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Kemudian terdakwa Abdullah Abu Bakar tanpa melalui proses pengawasan dan pemeriksaan hasil pekerjaan yang seharusnya telah melakukan serah terima pekerjaan dan memproses pembayaran atas pekerjaan tersebut.

"Akibat perbuatan keduanya, berdasarkan perhitungan kerugian negara mengalami kerugian sebesar Rp648.200.440," jelasnya.

Perbuatan keduanya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, c, ayat (2), ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Usai pembacaan dakwaan, majelis hakim yang diketuai Jarihat Simarmata menunda persidangan hingga pekan depan yang beragendakan keterangan saksi.

Seusai sidang, kedua terdakwa tampak langsung digiring menuju mobil tahanan Kejari Madina yang menunggu di luar persidangan. Keduanya tampak tak mau berkomentar terkait dakwaan tersebut, bahkan keduanya tampak ketakutan dan terus menutupi wajahnya dengan tangan saat diabadikan fotonya.

(vic/tribunmedan.com)