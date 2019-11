Nikita Mirzani Jadi Sasaran Fans Agnez Mo hingga Anggun Berikan Komentar

TRIBUN-MEDAN.COM - Penyanyi Anggun C Sasmi ikut bersuara terkait polemik pernyataan Agnez Mo yang menyatakan tak berdarah Indonesia.

Seperti diketahui, pernyataan Agnez Mo dalam wawancara Build Series by yahoo kini ramai diperbincangkan.

Dari percakapan panjang dalam wawancara itu, ada satu pernyataan yang menuai sorotan.

Saat itu, Agnez Mo mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki darah atau keturunan Indonesia.

"Yeah, Because I actually don't have Indonesian blood what so ever. So I'm actually German, Japanese, Chinese. I was just born in Indonesia, and I'm also Christian which is in Indonesia the majority there are Muslims," kata Agnez Mo.

Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia kurang lebih sebagai berikut:

"Ya, karena saya sebenarnya tidak ada keturunan (darah) Indonesia. Saya keturunan (memiliki darah) Jerman, Jepang, dan China. Saya cuma lahir di Indonesia. Dan saya juga Kristen, di mana mayoritas masyarakat indonesia adalah Muslim."

Pernyataan Agnez Mo itu pun kini menjadi kontroversi.

Anggun C Sasmi yang dikenal sebagai Diva Indonesia bahkan ikut menanggapinya.

Tanggapan Anggun C Sasmi terhadap polemik pernyataan Agnez Mo ini disampaikan melalui akun Instagram dan Twitternya.