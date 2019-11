Persiapkan 9 Pesilat Berlaga pada PON 2020, IPSI Sumut Bakal Programkan Try Out ke Luar Negeri

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Sembilan pesilat Sumatera Utara telah berhasil merebut tiket lolos berlaga pada gelaran akbar Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua tahun 2020.

Sukses tersebut diraih setelah kesembilannya berhasil masuk tiga besar dan memboyong baik medali emas, perak maupun perunggu pada kejurnas Pra-PON pencak silat 2019 yang digelar di Jakarta.

Setelah meloloskan 9 atletnya, Ketua Pengprov Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Sumut, Dahliana mengatakan bakal melanjutkan program pelatda bagi para pesilat yang lolos. Selain itu IPSI Sumut juga bakal menyiapkan program try out atau uji tanding untuk semakin mematangkan persiapan atletnya.

"Pasti bakal ada try out. Para atlet juga harus banyak jam terbang. Harus fokus lah," ujarnya, Kamis (28/11/2019).

Dahliana mengatakan, setelah melalui babak kualifikasi Pra-PON, para atlet sudah kembali menjalani latuhan. Nantinya, sebelum memasuki program try out, para atlet paling tidak sudah harus beberapa bulan menjalani program pelatda lebih dulu. Dia menambahkan , IPSI Sumut akan melanjutkan program pelatda (TC) penuh mulai tahun depan.

"Atlet sudah kembali latihan. Rencananya mau sentralisasi, kembali diasramakan dan pelatda penuh mungkin dimulainya awal Januari tahun 2020," terangnya.

Disinggung soal lokasi try out, Dahliana mengatakan pihaknya sudah mempunyai gambaran tiga tempat. Menurutnya selain pldi pulau Jawa, negara Thailand dan Malaysia menurutnya juga cocok bagi pesilat Sumut untuk menjalani try out. Namun nantinya rencana try out tersebut masih akan dibahas bersama KONI Sumut.

Dia berharap, dengan adanya try out dapat semakin meningkatkan kemampuan dan jam terbang atlet. Dengan demikian persiapan Sumut akan semakin matang untuk berlaga di PON Papua tahun depan.

"Antara tiga tempat itu, kalau pun di pulau Jawa juga bisa di Jawa Barat, DKI atau Bali juga bisa. Kalau ke Thailand dan Malaysia berbarengan dengan ikuti kejuaraan di sana. Ya IPSI Sumut harus persiapan total, gak bisa lagi lengah kita. Yang pasti kebutuhan atlet kita penuhi," pungkasnya.

Adapun pada kejurnas Pra-PON Cabor pencak silat yang berlangsung di Jakarta 13-17 November 2019, Sumut berhasil memboyong 2 keping emas, 4 perak dan 2 perunggu. Atlet yang menyumbang emas adalah Rahmadayanti di kelas D putri (60-65 kg), dan Rizka Andini yang turun berlaga di kelas E putri kategori tarung (65-70 kg).

Sementara itu empat medali perak disumbangkan Afriani Laurance Br Barus dari kelas B (50-55 kg) dan Artetty Nadeak di kelas C (55-60 kg) dari kategori tarung putri. Kemudian Tri Rahmad Sampurno dari kategori seni tunggal Putra serta duet M Syehan Alfaris dan Frenko Ginting di kategori Ganda Putra.

Sedangkan dua medali perunggu disumbangkan pesilat Ferryanto yang berlaga di kelas D 60-65 kg dan mampu meraih juara tiga terbaik (murni) untuk merebut satu tiket lolos PON.

Medali perunggu turut diraih Lukman Hakim Matondang dari kelas G 75-80 kg yang juga mampu meraih juara tiga terbaik dan berhak atas satu tiket PON Papua 2020.

