Vicky Prasetyo Akui Masih Harapkan Cinta Zaskia Gotik, Yakin Jodoh Takkan Lari

TRIBUN-MEDAN.com - Meski hubungan asmara Vicky Prasetyo dan Zaskia Gotik telah lama kandas, namun presenter kocak itu mengaku tak bisa melupakan sosok penyanyi dangdut tersebut.

Vicky Prasetyo pun tak sungkan mengakui masih mengharapkan cinta Zaskia Gotik sampai saat ini.

Melalui Kanal Youtube Taulany TV, Vicky Prasetyo mengaku bahwa Zaskia Gotik adalah wanita yang berbeda.

Vicky Prasetyo menyebutkan, meskipun dekat dengan banyak wanita, sosok wanita bernama asli Surkianih atau dikenal dengan Zaskia Gotik selalu mendapatkan tempat khusus di hatinya.

Ia mengaku tak bisa melupakan sosok wanita yang telah dikecewakannya itu.

Saat diberikan pilihan untuk memilih antara Wika Salim atau sang mantan, Vicky Prasetyo dengan tegas memilih Zaskia Gotik.

Meskipun ia juga tak memungkiri bahwa Wika adalah wanita yang baik.

"And I choose my ex and my future," ungkap Vicky yang menyebut sang mantan ialah masa depannya.

"Dulu kamu di masa lalu, suatu saat bisa di masa depan, dengerin itu ya Zaskia, kamu harus nonton ini, ini adalah ungkapan hati aku buat kamu," ucap mantan suami Angel Lelga itu.

