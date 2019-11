Tiga Pertanyaan Unik tak Mampu Dijawab Finalis Putri Indonesia Sumut hingga Penonton Sebut Stupit

TRIBUN-MEDAN.com - Babak 10 besar malam Grand Final Putri Indonesia Sumatera Utara (Sumut) 2020 penuh suasana tegang, Sabtu (30/11/2019).

Saat 10 finalis memasuki sesi tanya jawab, satu persatu calon Putri Indonesia Sumut 2020 memilih pertanyaan secara acak. Masing-masing finalis mendapat satu pertanyaan tentang pengetahuan umum.

Beberapa pertanyaan tentang sosial, analisis pendidikan, kesehatan hingga pariwisata dijawab apik oleh para konsestan. Meski demikian terdapat beberapa pertanyaan yang tidak dapat dijawab dengan baik oleh konsestan.

Pertanyaan pertama yang tidak dapat dijawab dengan lengkap adalah sebutkan 10 destinasi wisata bali baru yang dicanangkan presiden Jokowi. Seorang kontestan menjawab seadanya dengan terbata-bata, hanya tujuh yang dijawab dan sebagian besar salah.

"Thats stupit questions, helo? Thats so stupit," tutur seorang penonton.

• Malam Grand Final Putri Indonesia Sumut 2020, Ini Pesan Putri Indonesia 2018 Sonia Fergina

Malam Grand Final Putri Indonesia Sumatera Utara (Sumut) 2020 penuh suasana tegang, Sabtu (30/11/2019). (TRIBUN MEDAN/GITA NADIA PUTRI br TARIGAN)

Pertanyaan unik selanjutnya yakni tentang ganja. Ditanyakan jika seseorang di sekitar anda menggunakan ganja bagaimana cara anda mengetahuinya. Pertanyaan tersebut kemudian mengundang gelak tawa beberapa penonton.

Pertanyaan terakhir yang tidak dapat dijawab konsestan yakni apa yang dimaksud dengan berpikir secara out of the box. Sayangnya konsestan yang menjawab tidak mengerti dan langsung meyelesaikan jawabannya.

Meski demikian, Ketua Penyelenggara audisi Putri Indonesia Sumatera Utara dr Cashtry Meher menegaskan bahwa penilaian kemenangan bukanlah tergantung pada hari ini saja.

"Proses penilaian dimulai dari audisi sesuai dengan karakter pertama dilihat adalah tinggi badan, setelah itu baru interview di bank sumut yang ditanya mengenai pengetahuan umum, kedua adalah etitut dan ketiga adalah penampilan. Dan penilaian terakhir asalah malam ini, dimana dari ketiganya Persentase terbesar adalah kemarin, proses interview," tuturnya.

(cr21/tribun-medan.com)