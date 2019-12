Tren Merias Wajah Makin Diminati, Parkson Gelar Event Kecantikan Ajak Beauty Blogger

Blogger Medan, Novita Sari saat memberikan tutorial penggunaan make up di Parkson, Minggu (1/12/2019) malam. Event ini ditujukan untuk membantu wanita cara bermake up yang baik agar terlihat cantik

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN-Semakin hari tren merias diri dengan make up semakin digemari wanita Indonesia. Dari usia muda hingga tua gemar menggunakan berbagai alat kecantikan. Hal ini turut membuat banyak ingin belajar cara menggunakan berbagai produk make up.

Menyadari semakin berkembangnya trend make-up bahkan hingga ke Kota Medan, Parkson hadirkan event seputar kecantikan. Event ini ditujukan untuk membantu wanita cara ber make up yang baik agar terlihat cantik.

Dalam kegiatan ini, Parkson menghadirkan Beauty Blogger Medan, Novita Sari. Ia memberikan tutorial menghias diri dengan tren yang berkembang saat ini. Novita mengatakan banyak wanita di Medan melakukan berbagai cara agar bisa tampil cantik dengan menggunakan riasan pada wajah.

"Sekarang ini sebenarnya para wanita tidak perlu capek capek untuk belajar bermake up, karena sudah banyak tutorial bermake up di media sosial, sehingga bisa belajar dari medsos tersebut," katanya, Minggu (1/12/2019) malam

Dikatakannya, menjadi beauty blogger tujuannya memang untuk mengajarkan para wanita yang masih belajar menggunakan make up. Walau saat ini masih menggunakan Instagram, ke depannya akan memberikan tips cara ber make up melalui YouTube agar makin mempermudah wanita yang ingin belajar merias wajah.

"Agar penampilan wanita semakin tampak cantik dengan ber make up, di event ini saya sengaja mengajarkan para wanita bagaimana menggunakan make up dengan baik, make up yang saya gunakan juga make up yang sudah banyak dikenal para wanita, "ujarnya.

Menurut Novita, beauty influencer kini menjadi cita-cita banyak anak millenial. Dengan membagikan banyak konten di media sosial dan memiliki banyak follower, tak sedikit brand yang menggandeng para influencer ini menjadi partner dalam mempromosikan produknya

"Kalau nilai kerja samanya tergantung jumlah follower juga, kalau influencer yang follower nya banyak biasanya akan lebih tinggi biaya endorsement nya. Tapi itu juga tergantung perusahaan yang mengajak kerja sama sih," katanya.

Ia mengatakan industri kecantikan di Indonesia juga kian maju, terbukti dengan banyaknya produk make up dan skincare dari brand lokal. Menurutnya saat ini untuk make up yang tren masih warm tone seperti pink, orange, peach, dan merah.

Sementara itu, Store Manager Parkson Medan, Julyan Marolop Sianipar mengatakan pihaknya kali ini, menghadirkan Parkson Beauty Bash dengan mengusung konsep "tickled Pink Make-up Look’, untuk memberikan pengetahuan seputar kecantikan dan trend makeup terkini ala beauty blogger yang bisa dijadikan alternatif untuk penampilan wanita Medan.

Dikatakannya, event yang berlangsung hanya 2 kali dalam setahun ini memberikan berbagai penawaran menarik lainnya seperti Discount Up To 50% dan Buy 1 Get 1 dari berbagai produk kosmetik dan wewangian.

"Produk ternama seperti Sisley, Guerlain, Elizabeth Arden, Laneige, Ultima II, Loreal, Max Factor, The Saem, Revlon, Maybelline, Make Over; Lakmé, PAC, Wardah, LT Pro, D&G, Davidoft semua kita beri discount," ujarnya.

Serangkaian acara menarik lainnya seperti Fashion Show, Games (Blindfolded Make Up Challenge & Mystery Beauty Box), Free Nail Art, Demo Make-up, Refreshment and many more.

"Selain itu, ada beberapa promo kita siapkan untuk para pengunjung seperti Free Invitation Parkson Beauty Bash, pemegang Parkson Centro Card, antara lain Beauty Treasure Lucky Dip, Top Spender, Beauty Giveaway, Promo Bank BNI," pungkasnya.

(cr18/tribun-medan.com)