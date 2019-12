Makan Daging Sepuasnya di Pochajjang Korean BBQ Cuma Rp 99 Ribu

Suasana Grand Opening Pochajjang Korean BBQ di Komplek Cemara Asri Blok A/12, Selasa (3/12/2019). Pengunjung bisa mengambil sendiri daging sesukanya selama 90 menit, dengan harga mulai dari Rp 99 ribu per orang untuk daging premium dan Rp 129 ribu per orang untuk wagyu

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN-Tren makanan Korea Selatan kini sedang banyak diminati masyarakat Indonesia. Tren ini juga tersebar bahkan hingga ke Kota Medan. Pochajjang Korean BBQ menjadi salah satu outlet yang menawarkan All You Can Eat Korea yang berlokasi di Komplek Cemara Asri Blok A/12.

Pemilik Pochajjang Korean BBQ Moch Fachreza Syafrimal dalam grand opening restoran ini mengatakan Pochajjang berarti rumah tenda. Restoran ini merupakan cabang dari Pochajjang Korean BBQ yang sebelumnya sudah dibuka di Komplek Komplek OCBC, Jl. Ring Road No.92-93, Asam Kumbang, Medan.

Ia mengatakan awalnya pihaknya belum ada keinginan untuk membuka cabang ke dua, tapi karena banyaknya permintaan ia memutuskan untuk membangun Pochajjang di Cemara Asri yang berkapasitas hingga 80 orang.

"Kita baru buka di Komplek OCBC pada Oktober 2019. Baru berjalan satu bulan kita sudah buka cabang ke dua karena tingginya permintaan dari masyarakat untuk membuka cabang di Cemara Asri ini. Kita rasa ini sebagai tanda bahwa Pochajjang diterima masyarakat Kota Medan," kata Fachreza, Selasa (3/12/2019).

Saat pembangunan saja, katanya sudah banyak masyarakat yang datang dan menanyakan kapan restoran ini akan mulai beroperasi. Maka dari itu kata Fachreza, pihaknya mempercepat pembukaan restoran ini.

"Ide restoran ini dari teman yang suka masak dan kuliah di jurusan masak. Ilmunya kemudian diterapkan di Pochajjang ini. Setelah diolah sehingga berkembang, kita coba menyesuaikan rasanya dengan masyarakat agar mudah diterima," ujarnya

Pochajjang menggunakan daging premium dengan berbagai varian seperti black pepper, bulgogi, spicy bulgogi, dan sebagainya. Sementara untuk paket wagyu ada rasa original, bulgogi, dan pilihan rasa lainnya. Namun yang menjadi best seller adalah daging wagyu.

"Wagyu ini dagingnya sangat lembut dan ada sensasi rasa sendiri saat digigit. Wagyu ini diambil bagian dada sapi, diiris pipih memanjang, lalu dipanggang di atas kompor yang ada di meja setiap pengunjung," katanya

Cita rasa wagyu ini juga menyatu dengan bumbu-bumbu racikan dari restoran ini. Fachreza mengatakan menu di tempat ini cocok untuk berbagi usia karena ada varian manis hingga pedas. Sehingga bisa dinikmati dari usia anak-anak hingga orang tua.

"Pengunjung bisa mengambil sendiri daging sesukanya selama 90 menit. Untuk harga mulai dari Rp 99 ribu per orang untuk daging premium dan mulai dari Rp 129 ribu per orang untuk wagyu. Sudah temasuk banchan atau lauk pauk sampingan seperti kimchi yang kita olah sendiri, makanan pendamping, dan minuman," katanya

Restoran ini buka mulai pukul 11.00 hingga 22.30. Selama grand opening akan mulai buka pukul 16.00 WIB. Selama grand opening juga pihaknya memberikan diskon bagi pengunjung, di mana makan berempat cukup bayar bertiga. Promo ini berlaku hingga 5 Desember 2019 mendatang.

(cr18/tribun-medan.com)