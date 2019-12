Cha In Ha, seleb Korea yang merupakan rekan Ahn Jae Hyun dalam drama Love with Flaws, ditemukan tewas pada Selasa (3/12/2019).

Cha In Ha Berperan Sebagai Kakak Oh Yeon Seo di Drakor People With Flaws

TRIBUN-MEDAN.com- Kabar duka kembali datang dari dunia hiburan Korea Selatan.

Kali ini member boyband Surprise U sekaligus aktor Cha In Ha ditemukan meninggal dunia, pada Selasa (3/12/2019).

Hingga saat ini, kepolisian masih dalam proses penyelidikan untuk menemukan penyebab kematiannya.

Sementara itu, dalam pernyataan singkatnya, agensi mengatakan bahwa mereka sedang mencoba memverifikasi kabar tersebut.

"Kami telah mendengar laporannya, dan kami sedang mencari informasinya," ujar sumber agensi seperti dikutip Grid.ID dari Allkpop, Selasa (3/12/2019).

Jika kabar ini benar, maka Cha In Ha meninggal di usia relatif muda yakni 27 tahun.

Cha In Ha memulai debutnya pada 2017 melalui film berjudul You, Deep Inside of Me.

Ia juga merupakan member dari boygroup asuhan Fantagio, Surprise U.

Sejak debutnya, ia selalu mendapatkan peran pendukung di berbagai drama.