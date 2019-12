Ini Sosok Pacar Baru Chelsea Islan, Ternyata Politisi Muda

TRIBUN-MEDAN.com- Artis Chelsea Islan kini dikabarkan tengah menjalin kedekatan dengan seorang politisi muda dari partai Golkar, Rob Clinton Kardinal.

Hal itu terungkap dari unggahan Rob Clinton Kardinal di akun Instagramnya @robclintonkardinal.

Dalam unggahan di akun Instagram @robclintoncardinal Rabu (30/10/2019), tampak sang politisi muda memerkan kedekatannya dengan Chelsea.

"Your Love and your Laugh is all I need in this life," tulis dia pada unggahan fotonya.

Dalam foto hitam putih itu, terlihat Rob Clinton menutup wajahnya dengan salah satu tangannya sambil menahan tawanya.

Sementara, di sisinya berdiri Chelsea Islan tertawa menunjukkan deretan gigi putihnya.

Tak hanya sekali, Rob menemani Chelsea Islan dalam berbagai kesempatan.

Terlihat di beberapa foto yang di upload oleh Rob Clinton.

Berbeda dari Rob Clinton, Chelsea justru tak memperlihatkan kedekatannya dengan Rob di akun Instagramnya.

