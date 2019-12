25 Pemain Ikut Seleksi Tim Sumut untuk Event Federasi Futsal Indonesia 2020

TRIBUN-MEDAN.com - Sebanyak 25 pemain muda bersaing untuk bisa lolos seleksi agar bisa memperkuat Sumatera Utara berlaga pada event Federasi Futsal Indonesia (FFI) U-20.

Dijadwalkan kejuaraan futsal bergengsi nasional tersebut akan bergulir Februari 2020 di Jakarta.

Hal ini dikatakan oleh Kordinator tim futsal Sumut U-20 untuk persiapan FFI 2020, Ingan Pane.

"Sebanyak 25 orang bersaing untuk lolos pada seleksi tahap kedua yang digelar hari Rabu malam. Hasil nya akan segera diumumkan. Saya lagi tunggu dari tim pelatih. Jika sudah rampung akan diumumkan," ujarnya kepada Tribun Medan, Kamis (5/12/2019).

Ingan menuturkan, sebelumnya pada tahap pertama ada 48 atlet futsal yang ikut dalam seleksi. Dari hasil seleksi tahap awal yang digelar Minggu lalu bertempat di GOR mini Futsal Dispora Sumut Jalan Pancing tersebut terpilih lah 25 orang. Dan selanjutnya dari 25 pemain tersebut akan dicoret sebanyak 11 orang.

"25 pemain ini hasil seleksi tahap pertama yang dilakukan terhadap 48 pemain yang berasal dari 16 klub yang berlaga di ajang Medan Millennial Futsal League (MMFL) 2019 yang digelar Asosiasi Futsal Kota (AFK) Medan. Mereka yang ikut seleksi kelahiran tahun 2001 dan berusia di bawah 20 tahun," terangnya.

Lebih lanjut kata Ingan, proses seleksi untuk FFI 2020 dilakukan oleh Tim Talent Scouting yang khusus dibentuk untuk menjaring para pemain futsal berbakat. Tim talent scouting tersebut terdiri dari para pelatih kepala klub-klub yang berlaga di MMFL 2019.

Dia berharap dari hasil seleksi ini akan terpilih pemain futsat potensial dan berbakat yang bisa mengharumkan nama Sumut dan berlaga di ajang yang lebih bergengsi.

"Para pemain yang terpilih nantinya akan masuk dalam skuat yang mewakili Sumatera Utara di FFI bulan Februari tahun depan yang akan berlangsung sekitar satu Minggu di Jakarta," tutupnya.

Adapun 25 pemain futsal yang lolos seleksi tahap pertama adalah: Arbi (klub Al-Adiyat FA), Miko Pradana (Al-Adiyat FA), Daniel Silaban (QS goosebam), Haris Pratama (Al-Adiyat FA), Reza Falevi (JFA Medan), Ahmad Ibnu Subhan (JFA Medan), Rikky Ardian (FC Anak Rantau), Ryan Nasution FC Anak Rantau), Hafiz Syahri (Gasstroom xXx), Rico Aditya (SR FC), Dino Syahputra (Fascho Medan).



Kemudian, Dhany Rafif (Fascho Medan), M Luthfi (Fascho Medan), Haikal Al Fariz (Bersama FS), M Ridwan (Bersama FS), Rhadi Farhan (Satoe Atjeh), Delfiore (Satoe Atjeh), Alfin Muzaki (Fascho Medan), M Amirul Zaki (The Class), Virdo Pandapotan (The Class), Rizki Alfarizi (The Class), Imron Harahap (lintas Angkasa), Ahmad Fariz (Bersama FS), Dafta (Fascho Medan), Radeski (FC Anak Rantau).

