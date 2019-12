BTS Cetak Sejarah Baru, Boyong 4 Daesang di MAMA 2019

BTS membawa pulang piala Best Album of the Year, Worldwide Icon of the Year, Song of the Year dan Artist of the Year.

TRIBUN-MEDAN.com - Mnet Asian Music Awards (MAMA) 2019 baru saja digelar.

Ajang penghargaan bergengsi Korea Selatan ini membuat sejarah baru.

Acara penghargaan bagi insan musik, Mnet Asian Music Awards (MAMA) sukses di helat di Nagoya Dome, Jepang, pada Rabu (4/12/2019) sore waktu setempat.

Dikutip dari Allkpop, Kamis (5/12/2019), dalam acara ini, grup idola BTS kembali mencetak sejarah baru.

RM cs berhasil menjadi idola pertama yang membawa pulang empat penghargaan tertinggi atau Daesang di MAMA 2019.

Namun, secara total BTS membawa pulang sembilan piala dari MAMA 2019.

Termasuk, Best Male Group, Qoo10 Favorite Male Artist, Best Music Video, Best Dance Performance Male Group, and Worldwide Fans’ Choice Top 10.

Diketahui, Daesang adalah penghargaan tertinggi dalam MAMA 2019.

Dalam acara penghargaan ini, penyanyi asal Indonesia, Andmesh Kamaleng juga berhasil dinobatkan sebagai Best Asian Artist