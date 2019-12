Jelang Natal dan Tahun Baru Harga di Pasar Terpantau Normal

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN - Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, harga komoditas masih stabil.

Dari pantauan Tribun Medan di Pajak Sore, Kamis (5/12/2019) bawang merah di jual Rp 25 ribu perkilogram, bawang putih Rp 25 ribu perkilogram, cabai merah Rp 28 ribu perkilogram begitu juga dengan harga cabai rawit.

Pengamat Ekonomi Sumatera Utara, Gunawan Benjamin memperkirakan harga kebutuhan pokok akan bergerak stabil di Desember ini hingga tahun baru 2020 mendatang.

Ia melihat perkembangan sejumlah kebutuhan pokok saat ini masih terbilang normal. Trennya stabil, bahkan beberapa kebutuhan pokok penyumbang inflasi besar justru berpeluang turun seperti cabai merah.

"Kondisi komoditas bawang putih maupun bawang merah masih stabil, harga relatif ideal mengingat rentang harga yang diperdagangkan masih dalam rentang harga normal, tidak melampaui 30 ribu per kilogram. Tetapi kondisi kekeringan di Pulau Jawa memang bisa saja menganggu pasokan bawang merah," ujarnya, Kamis (5/12/2019).

Namun harga bawang merah masih stabil masih menjadi bukti harganya masih terkendali. Untuk komoditas telur maupun daging ayam, sebenarnya sejak November kemarin pasokan telur dan daging ayam ini terpantau melimpah.

Tetapi memang harganya tak kunjung turun, setelah ada virus hog cholera yang membuat masyarakat lebih memilih daging dan telur ayam dibandingkan dengan ikan.

"Meskipun harga daging ayam di November relatif lebih murah dibandingkan bulan Oktober. Tetapi tidak seharusnya daging ayam bertahan dikisaran Rp 30 hingga Rp 33 ribu. Saya menghitung harga daging ayam seharusnya bisa ditekan ke kisaran Rp 26 ribu per kilogram. Untuk bulan ini, ada libur panjang yang kerap membuat permintaan daging maupun ikan meningkat," katanya.

Ia melakukan survey ke sejumlah peternak, dan mereka semua menyatakan bahwa stok di bulan ini aman. Ia juga menyarankan masyarakat untuk mengkonsumsi ikan karena tak ada hal yang perlu dikuatirkan. Semua aman, dan layak dikonsumsi.

"Disisi lain, minyak goreng mengalami kenaikan belakangan ini. Harga minyak goreng curah saat ini dijual sekitar Rp 10.500 per kilogram. Padahal sebelumnya hanya sekitar Rp 9000 per kilogram nya. Saya menilai kenaikan harga minyak goreng curah ini linier dengan kenaikan harga CPO dunia. Dimana CPO naik dari kisaran 2300 ringgit per ton, saat ini dijual di kisaran 2650-an ringgit per tonnya," katanya