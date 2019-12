Bangun SDM, Pemkab Dairi Gandeng IB IT&B Adakan Asesmen

TRIBUN-MEDAN.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi mengajak Institut Bisnis (IB) IT&B bekerja sama mengadakan asesmen peserta seleksi mutasi dan terbuka, pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.

Asesmen dilaksanakan pada 19 dan 20 November 2019, di Kantor Bupati Dairi, Sidikalang.

Kegiatan asesmen turut dihadiri Nikous Sihombing selaku Ketua Panitia Seleksi, serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemkab Dairi, Suasta Ginting.

Dalam melakukan asesmen, IB IT&B didukung oleh psikolog dan ABA Tools dari United Kingdom, serta Human Resource Training & Empowerment Indonesia (HRTE Indonesia).

Managing Director IT&b Agus Susanto berharap melalaui assemen ini akan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di Pemkab Dairi, sesuai dengan semboyan The Right Man in The Right Place.

“Kali ini kami mengadakan asesmen buat 31 orang pegawai di Pemkab Dairi dan diharapkan akan berlanjut di tahun 2020 mendatang,” kata Agus, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Rektor IB IT&B Rosita Bangun menyambut baik kerja sama tersebut. Menurutnya, asesmen akan dilanjutkan dengan training sehingga kualitas manusia di Pemkab Dairi dapat meningkat dan menjadi handal.

