Kewin Kitchen di Medan Polonia Usung Konsep Explore Indonesian Food and Italian Restaurant

TRIBUN-MEDAN.com - Saat memasuki tongkrongan satu ini, pelanggan akan dimanjakan dengan suasana santai dengan lima pilihan tempat nongkrong.

Mengusung Konsep Explore Indonesian Food and Italian Restaurant, Kewin Kitchen menjadi pilihan terbaik untuk ngumpul bersama keluarga, sahabat dan orang tercinta.

Baru resmi dibuka pada 6 Desember 2019, Kewin Kitchen yang beralamat di Jalan D.R Cipto Nomor 9 Kecamatan Medan Polonia ini, hadir dengan konsep ruangan instagramable, yang dilengkapi berbagai fasilitas seperti free WIFI, Musala, Meeting Room, Garden Area, VIP Room, Smooking Area, toilet, serta parkir yang luas.

Director of Sales and Marketing Kewin Kitchen, Rahmad Surya Lubis mengatakan Kewin Kitchen juga memiliki berbagai keunggulan lainnya, seperti fresh pizza from the oven, Garden Dining, Instagramable spot, live musik dan lainnya.

"Di sini Oven nya manual, menggunakan kayu dari pohon buah dan ini sangat unik, kita juga ada traditional coffee shop yang tidak hanya menampilkan Itali, tapi juga Nusantara. Semua konsep kita mengunggulkan budaya nusantara dan family taste. Kita juga ada jual beberapa dessert dan traditional cake," katanya, Jumat (6/12/2019).

Uniknya setiap perayaan besar seperti natal, tahun baru, hari raya dan lainnya, Kewin Kitchen akan menyediakan spot foto instagramable yang sesuai dengan perayaan tersebut.

Seperti momen Natal dan tahun Baru yang sebentar lagi datang, Kewin Kitchen spesial menyediakan pohon natal dan spot foto bertema Frozen.

"Konsep ruangannya kekeluargaan, dengan kapasitas 180 sampai 200 orang. Meetingroom kapasitas 20 hingga 45 orang. Kewin Kitchen sangat terbuka bagi pelanggan yang ingin booking buat wedding, brithday party, arisan dan lainnya karena ruangan kita luas dan bisa pilih indoor atau outdoor," katanya.

Bagi pelanggan yang ingin bernostalgia dengan makanan lama, Kewin Kitchen dapat menjadi alternatif terbaik karena menyadiakan menu nusantara seperti candil, bubur sum-sum, tempe mendoan, lumpia, tahu gedjrot, dan masih banyak lagi.

Tidak ketinggalan Kewin Kitchen juga menyediakan minuman tradisional seperti wedank ronde solo, bajigur Bandung, Bandrek susu Siliwangi, Wedang Uwuh, laser, sakoteng, dan lainnya.