Lucunya Lee Dong Wook Saat Kesal karena Cemburu Fans Histeris Ketika Gong Yoo Muncul

TRIBUN-MEDAN.com- Idol Kpop Lee Dong Wook belum lama ini kembali menghiasi layar kaca.

Tapi bukan membintangi sebuah drama, melainkan menjadi pembawa acara talkshow SBS berjudul Because I Want To.

Acara talkshow baru Lee Dong Wook itu telah mengudara pertama kali pada 4 Desember lalu.

Di episode perdananya, aktor Gong Yoo yang merupakan lawan main Lee Dong Wook di serial drama Goblin menjadi bintang tamu.

Ketika Gong Yoo muncul, penonton di studio langsung menjerit histeris.

Mereka riuh meneriakkan nama aktor berusia 40 tahun ini.

Apalagi kemunculan Gong Yoo diiringi dengan soundtrack dari serial Goblin.

Itu tentu saja membuat penonton bernostalgia dengan karakternya di drama tersebut.

Bahkan ketika Gong Yoo sudah duduk di samping Lee Dong Wook, penonton masih terus menerus meneriakkan namanya.