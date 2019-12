Momen Ardi Bakrie Jajan di Warung Kaki Lima, Suami Nia Ramadhani Tuai Pujian Warganet

TRIBUN-MEDAN.com - Ardi Bakrie dikenal sebagai pengusaha kaya yang hidupnya tak jauh-jauh dari kemewahan.

Melalui Instagram, Ardi Bakrie juga kerap membagikan foto-fotonya bersama keluarga saat liburan ke berbagai destinasi wisata.

Sebagai pengusaha sukses, nyatanya Ardi Bakri tak melulu pamer gaya hidupnya yang mewah.

Suami Nia Ramadhani ini juga tak sungkan jajan di pedagang kaki lima bersama teman-temannya.

Ardi Bakrie bersama istri dan anak keduanya (Instagram @ardibakrie)

Foto Ardi Bakrie saat jajan di warung kaki lima ini sempat dibagikan ke Instagram pribadinya pada 21 Juni 2017 lalu.

Warung tersebut terlihat sederhana dengan bangku plastik berwarna merah dan meja besi yang dialasi taplak berwarna senada dengan bangkunya.

Di belakang Ardi juga terlihat terpal pembatas warung yang terlihat sudah usang bertuliskan menu-menu makanannya.

Dalam foto ini rupanya Ardi dan teman-temannya itu sedang memesan soto.

Ardi Bakrie saat jajan di warung kaki lima (Instagram @ardibakrie)

Bahkan melalui caption yang ditulis, Ardi mengaku ingin sering-sering bisa makan bersama teman-temannya di warung kaki lima seperti itu.

"Alhamdulillah msh dpt kesempatan utk makan soto Dudung sm sahabat2 ku: @shodiqshahab , @dc.9485 , @gorelitz & Beng2 .. let's do it more often Guys..." tulis Ardi.

Unggahan Ardi saat sedang makan di warung kaki lima ini tentu saja mendapatkan banyak komentar yang memujinya.