4 Pencuri Komputer SMKN 1 Bandar Pulau Mandoge Ditembak Polisi

TRIBUN-MEDAN.com - Empat pelaku pencuri 15 unit komputer milik SMK Negeri 1 Bandar Pulau Mandoge ditembak polisi karena melawan petugas Jatanras Polres Asahan.

Keempatnya langsung mendapat perawatan di RSUD H Abdul Manan Simatupang Kisaran, Senin (9/12/2019) malam.

Identitas pelaku adalah Iskandar alias Iis (38), Nasrun Sinaga alias Pilun (51), Dedi Susanto alias Kakek (41) dan Imran alias Baim (29).

Kasat Reskrim Polres Asahan, AKP Pripurna Atmaja menjelaskan, penangkapan keempat kawasan ini berawal dari laporan kepala sekolah pada 2 Oktober 2019 lalu yang mendapati belasan komputer milik sekolah hilang.

"Peristiwa pencurian terjadi hari Minggu (1/10/2019). Yang dicuri 15 unit komputer all in one merek Lenovo. Kemudian keesokan harinya pada tanggal 2 Oktober 2019 dilaporkan kepala sekolah ke pihak kepolisian," kata AKP Pripurna Atmaja.

Setelah dilakukan penyelidikan, akhirnya diketahui seorang pelaku pencurian adalah Iis alias Iskandar dan dilakukan penangkapan terhadap tersangka pada Senin (9/12/2019) sekitar pukul 15.00 WIB

Dari pengakuan Iis, pencurian 15 unit komputer dilakukan tidak seorang diri, ia dibantu oleh tiga orang.

Atas keterangan itu, maka petugas Jatanras Polres Asahan langsung mencari keberadaan Pilun, Kakek dan Baim.

Seluruh tersangka merupakan warga Kisaram Timur dan ditangkap dari lokasi yang berbeda.

Dijelaskan, para tersangka melakukan pencurian dengan cara mencongkel jendela sekolah menggunakan obeng.