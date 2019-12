Antisipasi Harga Pangan Naik Jelang Nataru, Pemkot Medan Gelar Pasar Murah di 53 Titik

TRIBUN-MEDAN.com - Untuk menyambut sekaligus merayakan Hari Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2020, Pemerintah Kota (Pemkot) Medan menggelar pasar murah di Kota Medan sebanayak 53 titik.

Pasar murah ini gelar untuk membantu masyarakat, terutama umat Kristiani agar mendapatkan bahan kebutuhan pokok berkualitas dengan harga terjangkau.

Penyelenggaraan pasar murah tersebut dilaksanakan di kawasan yang warganya didominasi umat Kristiani sehingga keberadaan pasar murah tepat sasaran.

Di pasar ini, tercatat, ada 8 jenis bahan kebutuhan pokok yang dijual dengan harga jauh lebih murah dari harga di pasaran.

Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi membuka secara simbolis pasar murah yang dipusatkan di Lapangan Segitiga Jalan Kemenyan Raya, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Selasa (10/12/2019).

Ratusan warga menyambut gembira pembukaan pasar murah tersebut. Sebab, keberadaannya sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan bahan kebutuhan pokok berkualitas dengan harga sangat murah.

Pasalnya, jelang hari besar keagamaan seperti Natal dan Tahun Baru, harga bahan kebutuhan pokok cendrung merangkak naik.

Daftar harga bahan pangan di pasar murah

Di 53 titik pasar murah itu, gula pasir dijual dengan harga Rp 9.750 per kilogram (kg), sedangkan di pasaran Rp 13.000 per kg.

Kemudian, telur Rp 1.030 per butir (pasaran Rp 1.100 per butir), beras medium (IR-64) Rp 8.200 per kg (pasaran Rp.11.000 per kg).