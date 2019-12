Resep Sukses Pendaftaran Calon Perseorangan Menurut KPU Medan

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Ketua KPU kota Medan Agussyah R Damanik mengatakan pihaknya telah melakukan kegiatan sosialisasi tahapan jadwal pencalonan perseorangan pemilihan Wali Kota -Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Agusyah menyebut pencalonan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan pada pilkada 2020 dibuka melalui dua jalur yaitu pertama jalur perseorangan dan kedua jalur parpol.

"Pendaftaran ini berdasarkan pada PKPU No 18 tahun 2018 perubahan dari PKPU No 15 tahun 2018 dan PKPU No 3 tahun 2017 yang mengatur mengenai pencalonan kepala daerah pada pilkada 2020," katanya, Selasa (10/12/2019).

Agussyah juga pihaknya juga wajib mensosialisasikan aplikasi Silon. Aplikasi tersebut menjadi kewajiban bagi peserta calon perseorangan dalam mengimput data.

"Untuk calon perseorangan KPU telah menetapkan sarat dukungan e- KTP 104.992 tersebar di 11 kecamatan," ungkapnya.

Agussyah mengatakan ada 16 tahapan yang harus dilaksanakan dan syarat dukungan perseorangan dapat diserahkan pada bulan Februari 2020.

Sementara itu Komisioner KPU Medan lainnya, Rinaldi Khair mengungkapkan, calon perseorangan pada Pilkada Medan 2020 harus didukung keseriusan dan kegigihan LO dan operatornya.

"Jika tidak,keseriusan calon tersebut akan menjadi kendala bahkan gagal untuk bisa tampil pada Pilkada

Medan tahun 2020 yang akan berlangsung," katanya.

LO dan Operator, kata Rinaldi, harus menyiapkan segala persyaratan yang dibutuhkan KPU Medan dalam memproses dan tahapan yang dilakukan KPU Medan.

Rinaldi juga mengatakan operator tim calon perseorangan harus menguasi cara menginput data.

Data yang masuk nantinya, kata Rinaldi akan diverifikasi terkait jumlah dukungan, penyebarannya di 11 Kecamatan di Medan.

Ia berharap kepada bakal calon ketika mendaftar tidak membawa iring-iringan masaa.

"Ini bukan larangan dan tak boleh, tapi alangkah baiknya setelah sudah menjadi calon baru dilakukan mobilisasi massa," ujarnya.

(gov/tribun-medan.com)