10 Anak Imigran Menari Tortor Buka Global Migration Film Festival

TRIBUN-MEDAN.com - Sepuluh anak imigran membuka Global Migration Film Festival dengan tari Tortor Batak di Rumah Sakit Murni Teguh, Rabu (11/12/2019).

Sepuluh anak tersebut merupakan imigran asal Somalia, Srilanka, Afganistan, dan negara lainnya. Tampil apik menggunakan ulos, aksi 10 anak yang masih duduk di kursi PAUD tersebut, menjadi hiburan yang menggundang gelak tawa para penonton.

Kegiatan ini sudah diselenggarakan sejak 2015 oleh Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) untuk memperingati Hari Imigrasi Dunia yang tahun pada 18 Desember, sekaligus mengajak masyarakat kota Medan mengerti bagaimana perjuangan imigran.

Kepala Regional IOM Mariam Khokhar mengatakan Festival ini juga dilaksanakan di 10 kota di Indonesia seperti Jakarta, Malang, Kupang, Yogyakarta dan lainnya.

"Ini memang rutin dilaksanakan untuk membukan forum bagi kita saling berdiskusi, dan melihat begitu pentingnya perdamaian. Di Medan kegiatan ini kita lasanakan di 3 tempat dan hari ini kita putar dua film yakni Dying for Europe dan Just Another Memory," katanya.

Kedua film yang diputar merupakan film dokumenter yang memuat bagaimana perjuangan imigran yang terpaksa terpisah dari keluarga, kehilangan rumah, serta harus melewati berbagai cobaan hidup di usia yang sangat muda.

"Kita tahu migrasi adalah masalah yang terjadi sampai saat ini. Saat ini masih ada 200 juta pengungsian. Mereka menuju negara ini atau negara lainnya untuk berlindung, pasti telah melakukan perjalanan perlu tantangan, tidak gampang melakukan ini," katanya.

Ia mengatakan saat ini ada jutaan imigran yang harus meninggalkan negara mereka karena berbagai hal, baik itu peperangan, persikusi, ataupun bencana alam.

"Dari jumlah terakhir ada 70,8 juta migran harus meninggalkan negara mereka dan termasuk di dalamnya yang mengungsi ke Indonesia sebanyak 14 ribu orang. Mereka terpaksa meninggalkan negara karena persekusi perang, bencana iklim dan lainnya," katanya.

Semua curahan hati para imigran katanya tertuang dalam film dokumenter tersebut. Sehingga siapapun yang menyaksikan film tersebut diharapkan dalam memberikan pengalaman dan pemelajaran bahwa perdamaian sangatlah berharga.

"Kami mengubahnya menjadi film yang diharapkan dapat memberi edukasi bagi kita semua, sekaligus pula mencari solusi dalam diskusi," katanya.

