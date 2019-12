Kang Ha Neul Digandeng Sutradara Jo Jin Mo untuk Bintangi Film Baru

TRIBUN-MEDAN.com- Usai menyelesaikan drama When the Camellia Blooms pada akhir bulan November lalu, aktor Korea Selatan Kang Ha Neul kembali menerima tawaran proyek baru.

Melansir laman Soompi pada Rabu (11/12/2019), aktor berusia 29 tahun itu dikabarkan menerima tawaran untuk main film baru karya sutradara Jo Jin Mo, 'Story of You and the Rain'.

• Absen di Sidang Trio Ikan Asin, Barbie Kumalasari Malah Hadiri Sidang Kriss Hatta. Ini Alasannya

Agensi sang aktor pun membenarkan kabar tersebut.

"Kang Ha Neul saat ini sedang meninjau secara positif tawaran dari film Story of You and the Rain," ujar perwakilan TH Company.

Story of You and the Rain akan mengisahkan tentang seorang pria dan wanita yang saling merindukan namun tak bisa bertemu.

Jika Kang Ha Neul menerima tawaran tersebut, ia akan memerankan Young Ho.

• Idol Kpop Kim Woo Bin Ungkap Panggilan Sayang untuk D.O EXO

Seorang pemuda yang mencoba beberapa kali untuk masuk perguruan tinggi.

Namun, Young Ho tidak memiliki tujuan khusus dalam hidupnya.

Sampai semuanya mulai berubah usai ia bertukar surat dengan seseorang.