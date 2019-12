Taylor Swift “Merajai” Pasar Musik Dunia

TRIBUN-MEDAN.com - Tahun 2019 menjadi tahun emas bagi Taylor Swift. Penyanyi kelahiran 13 Desember 1989 ini meraih segudang prestasi dan produktif dalam bidang musik di sepanjang tahun ini.

Single berjudul ME! yang berduet dengan vocalis Panic! At The Disco, Brendon Urie menjadi gebrakan pada april lalu untuk peluncuran album terbarunya, Lover.

Album yang berisikan 18 lagu ini telah meraih hati para penikmat musik.

Hal ini menjadikan Lover meraih beberapa penghargaan, diantaranya Album Pop/Rock di American Music Award 2019 dan Album terfavorit di People's Choice Award 2019.

Di American Music Award 2019, Taylor meraih beberapa award seperti Favorite pop/rock album, Artist of The Decade, Artist of The Year, Favorite Adult Contemporary dan Favorite Female Artist.

Satu diantara award yang paling bergengsi yaitu Artist of The Decade di American Music award 2019.

"Award ini sebagai perayaan kerja keras selama 1 dekade, memori indah, dan segala permasalahan padaku adalah memori yang aku punya bersama kalian (Fans)," ucap Taylor Swift di Akun YouTube ABC News, Rabu (25/11/12)

Pada tahun 2019, Majalah Forbes kembali memberikan daftar nama musisi dengan penghasilan tertingggi.

Taylor Swift berhasil dinobatkan sebagai musisi dengan penghasilan tertinggi versi majalah forbes dengan total penghasilan USD 185 juta per tahun disusul Kanye West pada peringkat 2 dengan penghasilan USD 150 juta dan peringkat 3 diraih oleh Ed Sheeran senilai USD 110 juta.

Pada akhir tahun menjelang natal, Taylor Swift kembali produktif meluncurkan single bertemakan natal berjudul Chrismast Tree Farm.

Pada konsep video ini, ia menyajikan komplikasi video masa kecil taylor Swift yang juga mengkampanyekan mengenai bullying.

(TIKA/MAG)