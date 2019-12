Dua Idol Kpop Tampan Ini Ternyata Takut Film Horor

TRIBUN-MEDAN.com- Idol Kpop Gong Yoo merekomendasikan film-film favoritnya kepada penonton acara "Because Lee Dong Wook Wants to Talk".

Dia antara lain memilih film-film yang dibintangi Joaquin Phoenix dan Gran Torino karya Quention Tarantino.

• Mantan Suami Aida Saskia Kaget Bipolar Bekas Istrinya Kumat

Host Lee Dong Wook ternyata memperhatikan tidak ada film horor sama sekali di antara film-film favorit lawan mainnya di drama Goblin tersebut.

"Kamu tidak bisa nonton film horor kan?" tanya Lee Dong Wook.

"Saya benci film horor. Saya tidak bisa menonton film horor sendirian," jawab Gong Yoo.

Ternyata seperti Gong Yoo, Lee Dong Wook juga takut film horor.

"Saya juga tidak bisa nonton film horor. Saya tidak pernah nonton film horor di bioskop," kata bintang drama Touch Your Heart tersebut.

• Red Velvet Rilis Poster Comeback, Penampakan Wendy Jadi Sorotan

Pernyataan Gong Yoo dan Lee Dong Wook membuat pembawa acara lainnya, Jang Do Yeon, heran.

Penyebabnya, kedua aktor itu masing-masing pernah membintangi Train to Busan dan Hell Is Other People.