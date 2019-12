Idol Kpop Gong Yoo Ungkap Seperti Apa Tipe Cewek Idealnya

TRIBUN-MEDAN.com- Menginjak usia 40 tahun, Idol Kpop Gong Yoo masih betah melajang.

Baru-baru ini, Gong Yoo mengisyaratkan tidak ingin terburu-buru menikah.

Kendati demikian, Goo Yoo sudah memiliki gambaran seperti apa perempuan yang bakal dikencaninya.

Bintang drama Goblin ini menjelaskan tipe wanita idealnya dalam acara talkshow Lee Dong Wook, "Because I Want To Talk" yang tayang pada Rabu (11/12/2019) silam.

Ini memang bukan pertama kalinya Gong Yoo membahas soal tipe perempuan idealnya.

Namun, aktor Korea Selatan ini mengaku seleranya terhadap wanita telah berubah.

Gong Yoo mengatakan kini lebih suka wanita yang agresif seperti ayahnya.

"Aku suka seseorang yang bertingkah seperti ayahku," kata Gong Yoodikutip dari Kstarlive, Kamis (12/12/2019).

Ketika ditanya karakter lebih spesifik, Goo Yoo menjelaskan tertarik dengan perempuan yang agresif.