Ibis Styles Medan Pattimura Ajak Pelajar SLB Berkreasi Bersama

TRIBUN-MEDAN.COM - Senin (11/12/2019) merupakan hari spesial bagi Ibis Styles Medan Pattimura karena mengunjungi 40 siswa/i SLB YPAC yang berlokasi di Jl. Adinegoro Gaharu Medan.

Kunjungan ini masuk ke dalam agenda solidarity week yang rutin setiap tahun diadakan Accorhotels di seluruh dunia. Nantinya para pelajar akan belajar bagaimana cara membuat kebab dan teh tarik, kemudian diakhiri dengan pemberian makanan dan kue.

Dengan tema "We share because we care", acara ini mendapat sambutan baik dari sekolah.

Kepala Sekolah SLB YPAC, Sri Budi mengucapkan rasa terima kasihnya dalam sambutan. Dengan adanya acara solidarity week, menjadikan para pelajar lebih percaya diri.

"Kami sangat senang sekali bisa berbagi dengan siswa/i di SLB YPAC Medan dan semoga bisa bermanfaat," ungkap General Manager Hotel Ibis Styles Medan Pattimura, Insan M. Fachrudin.

Editor: Dana Delani