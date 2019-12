Lirik Lagu Koes Plus 'Andaikan Kau Datang Kembali' dan Chord Kunci Gitar Dilengkapi Video

T R I B U N-MEDAN.com - Lirik Lagu Koes Plus 'Andaikan Kau Datang Kembali' dan Chord Kunci Gitar Dilengkapi Video.

Berikut ini chord 'Andaikan Kau Datang Kembali' lagu yang dipopulerkan oleh Koes Plus.

Lagu 'Andaikan Kau Datang Kembali' merupakan satu lagu yang cukup hits dan familiar dari Koes Plus.

Terbukti saking familiarnya lagu ini, ada dua musisi yang kini mengaransemen lagu ini, yakni Ruth Sahanya dan juga Noah.

Lirik lagu ini cukup sederhana, namun mempunyai makna yang mendalam.

Dikutip dari T r i b u n jogja.com, menurut Alm Yon Koeswoyo persoel Koes Plus, lirik lagu ini menceritakan sebuah hubungan yang terjadi antara manusia dan Tuhannya.

Berikut chord lagu 'Andaikan Kua Datang Kembali' dari Koes Plus

Intro : G Am G Am G



G Am

…Terlalu indah dilupakan...

D G

…Terlalu sedih dikenangkan..

C G

…Setelah aku jauh berjalan..

D G Bm-C D-G

Dan kau..ku tinggalkan...

G Am

…Betapa hatiku bersedih..

D G

…Mengenang kasih dan sayangmu..

C G

…Setulus pesanmu kepadaku..

D G Bm-C D-G

Engkau ….kan menunggu..





[Reff:]



G Am

…Andaikan kau datang kembali…

D G

…Jawaban apa yang kan ku beri…

C G

…Adakah jalan yang kau temui

D G Bm-C D-G

Untuk kita… kembali lagi…

G Am

…Bersinarlah bulan purnama...

D G

…Seindah serta tulus cintanya..

C G

…Bersinarlah terus sampai nanti

D G Bm-C D-G

Lagu ini….. ku akhiri...

G Am

…Betapa hatiku bersedih..

D G

…Mengenang kasih dan sayangmu..

C G

…Setulus pesanmu kepadaku..

D G Bm-C D-G

Engkau ….kan menunggu..



Kembali ke : Reff

