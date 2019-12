Timezone dan Play ‘N’ Learn Kini Hadir di Plaza Medan Fair

TRIBUN-MEDAN.com-Timezone, jaringan hiburan keluarga ternama, menghadirkan Timezone dan Play ‘N’ Learn dengan konsep baru untuk memberikan pengalaman bermain yang tidak terlupakan bersama seluruh anggota keluarga.

Melalui sebuah acara yang bertema Wonderful North Sumatera dan dimeriahkan oleh Pump It Up Competition, Medan Got Talent dan letusan ratusan balon yang menyebarkan ratusan voucher TImezone dan Play ‘N’ Learn serta berbagai penampilan lainnya, Timezone dan Play ‘N’ Learn secara resmi dibuka di Plaza Medan Fair Lt. 4 New, Medan, Sabtu (14/12/2019).

Pusat perbelanjaan pada umumnya saat ini mengalami sebuah tren yang mulai beralih untuk menciptakan kawasan rekreasi dengan fokus utama pada pusat hiburan keluarga. Timezone dengan konsep barunya sangat cocok dengan tren tersebut.

CEO dan Presiden Direktur Timezone Indonesia, Naveen H merasa bahwa Timezone dan Play ‘N’ Learn yang hadir di Plaza Medan Fair akan melengkapi nilai-nilai keluarga di Medan.

"Kami sangat bersemangat untuk membawa konsep baru Timezone dan Play ‘N’ Learn ke wilayah Medan. Timezone adalah arena hiburan bermain keluarga dan Play ‘N’ Learn adalah taman bermain indoor, keduanya memberikan pengalaman bermain yang menyenangkan, mendorong lebih banyak interaksi antara orang tua dan anak, di mana kesenangan ini dapat dinikmati oleh seluruh anggota keluarga," ucap Naveen.

Timezone dan Play ‘N’ Learn merupakan brand dari The Entertainment and Education Group (TEEG), penyedia Tempat Hiburan Keluarga terkemuka yang berasal dari Australia dan telah memiliki lebih dari 280 gerai di seluruh Asia Pasifik.

Khusus untuk Indonesia, TEEG menggandeng Lippo Group untuk mengembangkan arena hiburan keluarga. Selain di Plaza Medan Fair Lantai 4 New, konsep baru Timezone juga hadir di beberapa venue Timezone lainnya di Kota Medan yaitu Plaza Medan Fair Lantai 1, Plaza Medan Fair Lantai 4, Sun Plaza, Thamrin Plaza dan Lubuk Pakam Plaza.

Diakuinya, Timezone menawarkan sebuah konsep baru dengan menampilkan elemen-elemen modern yang menarik bagi para pengunjung dari segala usia dan genre yang tercermin dalam tata letak dan desain.

Bila dulu Timezone hadir dengan warna yang playful, kali ini Timezone telah bertransformasi dengan desain yang lebih futuristik dan urban. Timezone juga dilengkapi dengan papan signage sebagai petunjuk zona utama serta pencahayaan langit-langit yang unik agar dapat menonjolkan seluruh area.

Ia menjelaskan, Timezone saat ini telah membuka souvenir shop, dimana para pengunjung dapat merasakan langsung pengalaman berbelanja yang menyenangkan, menyentuh dan merasakan dengan berbagai macam pilihan souvenir yang ditawarkan. Pada setiap souvenir shop ini akan dibantu oleh petugas layanan khusus yang dapat membantu pengunjung saat berbelanja dan menukarkan souvenirnya.

"Sedangkan Play N Learn merupakan arena bermain anak-anak, yang dimana detail disetiap sudut arena Play ‘N’ Learn diciptakan untuk memberikan kesenangan maksimal bagi anak-anak, sembari mengasah keterampilan perkembangan dan pembelajaran mereka, serta memungkinkan anak-anak bermain secara bebas dan para orang tua dapat memiliki ketenangan pikiran bahwa anak aktif mereka adalah anak yang sehat," ucap Naveen.

Ia mengatakan ketenangan pikiran orang tua juga disertai fakta bahwa di Play ‘N’ Learn keamanan adalah hal yang paling penting. Di dalam arena bermain, struktur permainan telah diuji dan disertifikasi dengan akreditasi internasional dan dengan standar perawatan yang ketat.

Keamanan anak-anak dilengkapi dengan prosedur masuk dan keluar yang ketat melalui teknologi gelang check-in, serta kamera CCTV agar anak-anak dapat dimonitor saat bermain di arena Play ‘N’ Learn. Kebersihan dan higienitas juga sangat diperhatikan di mana Play ‘N’ Learn menggunakan mesin serta proses pembersihan untuk menjaga kebersihan permainan anak-anak secara optimal.

"Kami berharap bahwa arena Timezone dan Play ‘N’ Learn di Plaza Medan Fair menambah keceriaan semua keluarga yang mencari pusat hiburan keluarga yang menarik, menyenangkan, dan aman, serta memberikan pengalaman yang tidak terlupakan," ujarnya.

(nat/tribun-medan.com)