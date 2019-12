Warga Protes Rencana Pemagaran Tembok di Desa Helvetia

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Warga yang bermukim di kawasan Desa Helvetia Pasar IV, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deliserdang, protes atas dugaan pemasangan pagar beton keliling di kawasan tersebut.

Aksi protes warga ini mendapat pengawalan dari aparat, Minggu (15/12/2019).

Adapun lahan tersebut merupakan eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN 2, yang telah dieksekusi pada Agustus 2019 lalu.

Pengurus Himpunan Penggarap Pengusahaan Lahan Kosong Negara (HPPLKN) Syaifal Bahri mengatakan, sebelumnya sudah ada rapat dengar pendapat (RDP) yang dilaksanakan di ruang rapat Komisi A DPRD Sumut, pada Kamis (12/12/2019) lalu.

Namun, ia menganggap RDP tidak membuahkan hasil karena DPRD Sumut tidak mengkaji atau menelaah data-data yang diberikan oleh masyarakat penggarap HPPLKN.

"Rapat tidak berjalan optimal, tidak efektif, sebagaimana yang kami harapkan. Data-data yang kami berikan kepada Komisi A diduga tidak dikaji dan diabaikan. Saya merasa Komisi A terkesan hanya memberikan penjelasan data tersebut," ujarnya saat ditemui di Jalan Veteran Desa Manunggal Kecamatan Labuhandeli, Kabupaten Deliserdang, Minggu (15/12/2019).

Lanjut Syaifal Bahri, RDP tersebut membahas terkait surat Ketua DPRD Sumut No 2310/18/Sekretariat dan klarifikasi dengan pihak penggarap terhadap putusan Mahkamah Agung RI No 1331/PID.SUS/2019.

Menurut Syaifal, tidak ada kesimpulan dalam RDP tersebut.

"Lahan yang dipermasalahkan sudah berstatus eks HGU PTPN 2 berdasarkan SK BPN RI No 42 Tahun 2002 yang menjadi kewenangan Gubernur Sumut. Selain itu, terkait putusan MA No 1331/K/PID.SUS/2019 bahwa putusan ini merupakan putusan pidana korupsi bukan putusan perdata, sebaliknya MA sudah memutuskan perkara perdatanya terkait Hak Keperdataan No. 2461/K/Pdt/2007 dan putusan perdata PK No 701 PK/Pdt/2009," jelasnya.

Informasi yang beredar, kurang lebih terdapat 1.000 kepala keluarga bermukim di kawasan tersebut.

(mft/tribun-medan.com)