Amy Qanita Ucapkan Selamat Ulang Tahun kepada Rieta Amilia, Yuk Lihat Potret Kedekatan Mereka 

Hubungan ibu Raffi Ahmad, Amy Qanita dan ibu Nagita Slavina, Rieta Amilia sempat digosipkan tak akur.

Isu tersebut pernah mencuat di April 2017 lalu yang juga melibatkan Caca Tengker, adik Nagita Slavina.

Dengan berjalannya waktu, nampaknya gosip tersebut terhempas oleh kisah manis keduanya.

Amy Qanita dan Rieta Amilia kerap bertemu di berbagai acara.

Bahkan keduanya beberapa kali melakukan liburan bersama.

Kemesraan orang tua Raffi - Nagita ini juga terlihat lewat unggahan Rieta Amilia.

Perempuan 57 tahun tersebut memberikan ucapan selamat ulang tahun pada sang besan di akun Instagram.

Pemilih rumah produksi Frame Ritz ini mengunggah foto keduanya bersama Rafathar.

"Happy Birthday @amy_r_qanita Wishing you all the best in life and may God shower you with all His blessings!(emoji)" tulis Amy Qanita.

Unggahan ibu Gigi ini tak elak menuai banjir komentar dan pujian netizen.

