Online Seminar 'Cross Cultural Management' University Malaysia Perlis (UniMAP) – IT&B

MEDAN.TRIBUNNEWS.com, MEDAN - Kamis lalu (12/12/2019), University Malaysia Perlis (UniMAP) memberikan online seminar bertajuk “Cross Cultural Management” kepada mahasiswa/i Institut Bisnis IT&B.

Seminar yang diadakan secara live tersebut dibawakan oleh Dr. Bibi Noraini Mohd. Yusuf, Deputy Dean (Academic and Research) UniMAP.

Dr. Bibi membawakan dan menjelaskan dengan rinci disertai contoh yang jelas dari Impact of cross cultural management towards International business, definition, impact and effective ways for intercultural and intracultural communication, elements in Hofstede dimension, cultural adjustment by expatriate to minimize failure.

University Malaysia Perlis (UniMAP) memberikan online seminar bertajuk “Cross Cultural Management” kepada mahasiswa/i Institut Bisnis IT&B. (TRIBUN MEDAN/HO)

Seminar yang disampaikan dalam bahasa Inggris tersebut diikuti para mahasiswa dengan antusias.

Managing Director IT&B, Dr. Agus Susanto Tan, SH, CN, MM, MBA, MKn, M.OXCEL (OXFORD-UK), DBA, CIMBA, CPS menyambut baik diadakannya Seminar secara online tersebut.

Dengan teknologi yang berkembang begitu pesat pada zaman sekarang, halangan waktu dan tempat yang jauh tidak lagi menjadi penghalang bagi para pihak untuk melakukan komunikasi mahasiswa dapat menghadiri seminar, presentasi atau suatu pengajaran yang dilakukan secara online tanpa harus jauh-jauh ke luar negeri.

Pembelajaran akan menjadi lebih realistis dan kontekstual, efisien, praktis dan menghemat biaya. Sebagai media pembelajaran tentunya membuat mahasiswa akan lebih peka dengan kemajuan teknologi dan yang penting juga adalah pembelajaran menjadi lebih menyenangkan,” tutur Dr. Agus.

Seminar online yang disampaikan dalam bahasa Inggris tersebut diikuti para mahasiswa/i dengan antusias turut dihadiri oleh Rektor IB IT&B, Rosita Bangun, SE., MSi, diakhiri dengan sesi tanya jawab seputaran isu Cross Cultural Management yang dijawab secara live oleh Dr. Bibi Noraini Mohd Yusuf.