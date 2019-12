Jelang Nataru, Harga Bawang dan Telur Mulai Naik

TRIBUN-MEDAN.com – Tim Satuan Tugas (Satgas) Pangan Kota Medan kembali meninjau sejumlah pasar tradisional di Kota Medan menjelang Hari Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2020, Senin (16/12/2019).

Hasil peninjauan tersebut menunjukkan bahan pangan masih relatif aman dan harganya pun stabil. Namun, kenaikan harga terjadi pada dua komuditas, yakni bawang merah dan telur ayam.

Untuk bawang merah semula harganya berkisar Rp25.000 per kilogram (kg) naik menjadi Rp35.000 per kg atau naik Rp10.000 per kg.

Sementara itu, telur ayam yang harga semula Rp1.300 per kg mengalami kenaikan sebesar Rp100 per butir menjadi Rp1.400 per butir.

Hadir dalam peninjauan ini adalah Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan (Kasat Intelkam) Polrestabes Medan Masana Sembiring selaku Ketua Satgas Pangan dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan Emilia Lubis selaku Sekretaris.

Keduanya turun langsung mengecek ketersediaan dan harga bahan pangan yang beredar, khususnya di pusat pasar.

Terkait kenaikan itu, Emilia mengatakan Tim Satgas Pangan akan terus turun untuk mengecek harga dan ketersediaan stok komoditas sembako yang beredar di pasar tradisional di Kota Medan hingga seminggu mendatang.

“Selama sidak ini tim akan mengecek tidak hanya pada tingkat pedagang atau pengecer namun juga pada tingkat distributor," ungkapnya seperti keterangan tertulisnya, Selasa (17/12/2019).

Dia berharap para pedagang dan distributor tidak memanfaatkan momentum hari besar keagamaan ini untuk melakukan penimbunan barang.

Sebab, hal tersebut dapat mengakibatkan bahan pokok menjadi langka dan harga tidak terkendali.