DOWNLOAD LAGU MP3 DJ Remix Download Lagu DJ Gampang Sekali Tamo Dapa (Nyanda Barasa), Video

DOWNLOAD LAGU MP3 DJ Remix Download Lagu DJ Gampang Sekali Tamo Dapa (Nyanda Barasa)

T R I B U N-MEDAN.com - DOWNLOAD LAGU MP3 DJ Remix Download Lagu DJ Gampang Sekali Tamo Dapa (Nyanda Barasa).

Memasuki penghujung tahun 2019 ini, para penggemar aplikasi Tik Tok. Selasa ( 17/12/19 ).

Tampaknya sedang di hebohkan dengan salah satu lagu yang sedang viral saat ini.

Lagu Nyanda Barasa atau yang sering dikenal 'Gampang Sekali Tamo Dapa' tiba - tiba viral di aplikasi tik tok saaat ini. Selasa ( 17/12/19 ).

banyak sekali para pengguna aplikasi tersebut menjadikan lagu tersebut menjadi backsound video nya.

Berikut ini lirik lagu Nyanda Barasa (Gampang Sekali Tamo Dapa) - Andre Xola

eyy sorry nyanda barasa

nda takuti sampai di dada

ngana kira tamo cemburu

deng ngana pe pasangan baru

ba video beking story

depe caption sayang sekali

sorry please jangan ja publish

dulu ngana taja mimis

andre model rupa ngana