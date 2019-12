Vidi Aldiano Bagikan Kondisinya seusai Operasi, Ungkap Kini Dirinya Telah Mampu Mandi

Vidi Aldiano pun membagikan kabar baik soal perkembangan dirinya setelah operasi. Lewat fitur Instagram Story, Vidi mengaku dirinya telah mampu mandi setelah dioperasi.

TRIBUN-MEDAN.com - Penyanyi Vidi Aldiano belum lama ini menjalani operasi pengangkatan kanker di ginjalnya.

Berhasil melewati operasi, Vidi Aldiano pun mengungkapkan kondisi terbarunya kini.

Vidi Aldiano pun membagikan kabar baik soal progres kondisi terbarunya kini.

Lewat fitur Instagram Story yang ia publikasi pada Selasa (17/12/2019), Vidi mengaku dirinya telah mampu mandi setelah dioperasi.

"Guess who just had his first successful bath after the surgery?! (Tebak siapa yang baru saja sukses mandi pasca operasi?!)" tulis Vidi.

Nampaknya Vidi baru saja mandi untuk pertama kalinya pasca dirinya dioperasi.

Hari sebelumnya Vidi mengaku dirinya telah mampu duduk dan berjalan meski masih merasa sakit.

Pelantun lagu 'Status Palsu' itu sempat membuat publik heboh setelah membuat video pengakuan pada Jumat (13/12/2019).

Vidi membuat video tentang dirinya yang didiagnosa mengidap kanker sejak seminggu sebelum video itu dibuat.