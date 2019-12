Ini Pesan dari Agnez Mo untuk yang Suka Cari Sensasi dan Popularitas

TRIBUN-MEDAN.com- Penyanyi Agnez Mo baru saja mendapatkan penghargaan sebagai Most Favorite Female Musician dalam Line Indonesia Awards 2019, Selasa (17/12/2019) malam.

Agnez Mo berhasil keluar sebagai pemenang setelah meraih voting terbanyak dari kandidat lainnya, seperti Raisa, Isyana Sarasvati, Niki, Danilla Riyadi, Yura Yunita, Monita, dan RamenGvrl.

Dalam sambutannya seusai menerima penghargaan tersebut, Agnez Mo menyampaikan banyak hal menarik dan pesan yang menohok bagi yang suka cari sensasi.

• Sule Bilang Sulit Mencari Pendamping yang Setia

Berikut rangkumannya:

1. Jangan Cari Sensasi

Pelantun "Nanana" itu mengatakan, kehadiran seseorang di dunia sebenarnya jauh lebih besar tanggung jawabnya dibanding apa yang dipikirkan.

Karena itu, sudah seharusnya generasi milenial mengejar sesuatu yang nantinya bisa mereka banggakan, bisa mereka wariskan, sebuah pencapaian.

Bukan sekadar popularitas dan sensasi.

"Untuk anak-anak millennials zaman sekarang, let's create legacy, let's strive for legacy, bukan strives for fame, bukan strives untuk sensation, tapi strive for legacy," kata Agnes di Jakarta, Selasa (17/12/2019).

• Lee Min Hoo Bakal Bermain dalam Drama Berjudul The King : Eternal Monarch